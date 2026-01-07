怕有病就來病 小心是「慮病」

從事金融管理的50多歲林先生，近2、3年常懷疑身體有問題，隨時會癱瘓無法工作，只要有胸悶、心悸、腸胃不適等任何不適症狀出現，他就跑急診或門診就醫，四處就醫，但一直沒檢查出問題，讓他更焦慮、失眠，症狀出現頻率也增加，直至身心科門診看診，才被診斷為慮病症合併恐慌失眠。

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒指出，慮病症者對於身體的任何症狀，都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病，如果治療沒有立即改善時，就會急著想找另一位醫師看診，陷入反覆就醫檢查，愈看愈焦慮恐慌的循環，是屬於心因性的身體疾病。隨著網路的發達，現在很多人一感覺不舒服就會上網搜尋，但不一定能辨別資訊的真假，反而加重負面的情緒。

陳家駒表示，經過與林先生多次會談，找出他引發慮病、恐慌、失眠的壓力因素，進而降低他的外部壓力及負面情緒的影響，並且提供心理的支持，讓其情緒趨於穩定，也配合藥物治療改善憂鬱、失眠、恐慌的症狀。隨著情況改善，他的就醫頻率大幅下降，藥物也逐漸減少。

慮病症的治療必須打斷患者擔心生病的恐懼循環，陳家駒說，治療上是先給予藥物，緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確的生理身體疾病。也透過多次的會談，找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時的減壓，同時打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。

此外，還要建立安全醫療支持諮商協助，當情緒失控時，要能及時接上醫療協助。陳家駒指出，很重要的是學習掌控生活，觀察自我的情緒壓力，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信，以免情況擴大失控。

陳家駒強調，當擔憂生病的情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時的尋求協助，共同應對，找回生活的掌控權，可逐漸克服慮病。

