怕格陵蘭被搶走？丹麥砸565億買3架P-8A反潛機 1原因曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據專業航太媒體《The Aviationist》報導，美國國防安全合作署(DSCA)於2025年12月29日公告，美國國務院已批准對丹麥的「對外軍事銷售」(FMS)，計畫出售3架P-8A海神式(Poseidon)多用途海上巡邏機及相關系統，總金額估計高達18億美元(約新台幣5647.3億元)。這項採購案若順利完成，丹麥將加入英國、挪威與德國行列，進一步強化北約在北海及北極海域的戰略監控。

丹麥國防部長波爾森(Troels Lund Poulsen)於2025年9月指出，丹麥有意採購P-8A以因應格陵蘭(Greenland)及法羅群島周邊日益複雜的動態。波爾森強調，丹麥傾向與北約盟友合作以提升資源效率，但若無法達成協議，丹麥也具備自行維持戰力的決心，確保對格陵蘭海域的掌控。

這項採購動向被視為對美國總統川普野心的因應。川普在2025年多次宣稱「基於國家安全，美國需要格陵蘭」，引發丹麥對半自治領土主權的危機感。為此，丹麥已先行向格陵蘭部署F-16戰機與EH-101直升機，展現強化領土防禦意志。

P-8A反潛機是以波音737-800ERX為基礎開發，專為取代舊型P-3C巡邏機。該機整合先進的APY-10雷達與聲學系統，可同時處理超過100枚聲納浮標。此外，P-8A具備內部彈艙與機翼掛載點，可部署Mk 54輕型魚雷、深水炸彈及魚叉(Harpoon)反艦飛彈，具備強大反潛與反水面戰力。

值得注意的亮點是，丹麥預計獲得的P-8A具備最新的Increment 3 Block 2規格。該配置引入更先進的電子戰套件，並整合長程反艦飛彈(LRASM)與高空反潛組件(HAAWC)。後者允許機群從高空投放魚雷，大幅提升在敵方防空威脅下的生存率。這批裝備將使丹麥在守護北大西洋海域的安全上，扮演更關鍵的角色。

