「怕樹撞人」？文山、信義區人行道護欄設內側 北市新工處回應了

北市松高路人行道護欄設於內側公園處，遭民眾戲稱怕樹木出來撞人。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕促進人本交通，台北市政府推動增設實體人行道，並搭配護欄做為人車區隔，不過部分路段的護欄卻裝設於人行道內側，引發民眾質疑「難道怕樹出來撞人」？工務局新建工程處表示，因設置人行道後，與後方綠帶易有高低差，為避免行人行走時有跌落風險才設置護欄。

有民眾於臉書社團「反攻大路」貼文指出，文山區富山路出現實體人行道護欄裝在內側，質疑為何採購了欄杆，卻裝在沒有用的那一側？另有民眾貼出信義區松高路1處人行道，同樣將護欄裝在內側公園邊，戲稱市府是怕樹木跑出來撞行人。

廣告 廣告

北市新工處說明，富山路原繪設標線型人行道，為提供行人更友善通行環境，於今年施作實體區隔工程，原規劃靠車道側安裝緣石及欄杆做為人車區隔，但辦理設計會勘時，里長表示考量富山路僅為8米計畫道路，且供雙向通行，為免裝設護欄造成會車易生碰撞，先以較具彈性材質的導桿做為區隔；另人行道內側因與鄰地有高低差，原設置仿竹欄杆防止行人掉落，考量欄杆已老舊破損，因此連同本次工程一併更換為台北市制式護欄。

針對松高路新設人行道工程，新工處指出，因設置人行道後與後方綠帶易有高低差，為避免行人行走時有跌落風險，與鄰地交界處設置護欄以維行人通行安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

大逆轉!台灣鯛檢出動物用藥 高市衛生局道歉、坦承誤判

鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告

再冷1天！週日白天高溫飆27度 下週一再轉溼涼

