怕止痛藥副作用而硬撐？醫師警告：慢性疼痛恐讓大腦老化快20倍、失智風險大增

身體疼痛難受，卻擔心吃止痛藥有副作用而選擇硬撐？天祥醫院副院長江坤俊醫師提醒，長期慢性疼痛不控制，不只會讓大腦老化速度飆升20倍，還可能大幅提高失智症風險，對身體和大腦的傷害，其實比吃藥更可怕。

很多人以為忍痛比吃藥安全，但研究顯示，慢性疼痛若長期不處理，對大腦的傷害比想像中嚴重。美國研究指出，那些一年內完全不控制慢性疼痛的人，大腦灰質竟會退化5到11%，而灰質就是影響記憶力、專注力、決策能力、運動協調，甚至情緒控制的關鍵組織。

大腦灰質退化5%是什麼概念？江醫師解釋，一般人體自然老化，每年大腦灰質只退化約0.5%。換句話說，長期不控制慢性疼痛的人，大腦退化速度可能是正常人的10到20倍！

江醫師強調，身體疼痛要先找出原因，短期透過止痛藥物緩解疼痛，是安全且必要的。忍耐疼痛看似省事，但長期下來可能不只加速大腦老化，也潛藏失智風險。



