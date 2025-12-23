怕沒錢用！母寵兒2年多匯82萬 還幫繳錢

台北市鬧區連續殺人案，嫌犯張文無業，三年內竟花費超過82萬，警方發現他都是透過辭職後僅剩的存款，再加上母親金援，兩年內頻繁匯入他名下帳戶，總共82萬，讓他能夠網購買凶器及汽油彈等等，甚至連租房也從未拖欠房租，不禁讓人質疑這段期間家屬真的完全沒過問嗎?

張文在案發前的住宿安排顯示其有計劃性的犯案準備。據了解，他原本欲透過網路訂房入住誠品南西店對面旅館，但因信用卡問題而改以現金方式預訂。他於13日親自前往旅館，以每晚1800元的價格預訂單人房，共計三晚5400元。房間畫面曝光，房內陳設簡單，但床上放有關鍵的平板電腦及汽油彈，桌上則有刀具及用於貼刀柄的布膠帶，疑似為犯案計畫的準備場所。

除了暫時住宿的旅館外，張文也在台北車站附近租有住處。他向房東表示自己是從中部北上來補習，月租約15000元，已租住一年多，且從未拖欠房租，一直以匯款方式繳納。然而，在沒有固定工作收入的情況下，這些支出的資金來源引起警方關注。

警方調查發現，張文共有四個銀行帳戶，但主要使用其中一個。帳戶明細顯示，自112年底至今年10月，他的母親每三個月會匯入3萬至6萬元不等的金額，總計37萬元。此外，其母親在兩年內還透過無摺存款額外匯入45萬元。自112年8月從保全公司離職後，張文沒有任何工作收入，所有支出均依靠剩餘存款及家人資助。

目前，張文主要使用的帳戶僅剩39元，其餘三個帳戶分別有7000元、0元及個位數餘額。警方調查中未發現悠遊卡或虛擬貨幣等其他資金來源。值得注意的是，張文為了執行犯案計畫花費了大量金錢，卻沒有工作收入，這引發了對其家人是否知情或過問這些資金用途的疑問。

