怕泰籍妻子外遇！韓男趁熟睡潑滾燙熱水毀容：想把她的臉弄醜

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

南韓京畿道議政府市本月初發生一起家庭暴力案件，一名40多歲男子趁30多歲泰籍妻子熟睡時，將剛煮沸的熱水潑向其臉部與頸部，導致妻子二度燒燙傷。男子供稱，因擔心妻子外遇而「想讓她變醜」，警方已介入調查並實施接近禁制令等臨時保護措施。

南韓男子以咖啡壺煮沸熱水後，潑灑在熟睡的泰籍妻子臉部與頸部，妻子立即出現大面積紅腫、水泡，經送往首爾城東區燒燙傷專科醫院後，被診斷為二度燒燙傷。（圖／翻攝自臉書）

綜合韓聯社等韓媒報導，事件發生於本月3日中午，地點位於議政府市虎院洞一處公寓，該名南韓男子以咖啡壺煮沸熱水後，潑灑在熟睡的泰籍妻子臉部與頸部，妻子立即出現大面積紅腫、水泡，經送往首爾城東區燒燙傷專科醫院後，被診斷為二度燒燙傷。

醫護人員在處理傷勢時懷疑女子遭家暴，於當日晚間9時向警方報案，男子接受調查時供稱，因懷疑妻子可能外遇、擔心她會離開自己，因此以潑熱水方式讓她毀容。警方指出，男子的供詞具體、行為具有明確傷害意圖，目前已依傷害罪立案，並實施接近禁止等臨時保護措施。

案件於5日由城東警察署移交議政府警方續辦，預計11日下午將在律師陪同下展開正式偵訊，消息經受害者泰籍友人於社群媒體曝光後，引發泰國輿論關注，並陸續登上「Thaiger」等泰媒版面。

泰國駐韓大使塔尼（Tanee Sangrat）已於8日前往醫院探視受害女子，承諾提供包括醫療、法律支援與翻譯等必要協助，事件持續受到韓泰兩國社會高度關注，後續偵辦結果仍待公布。

