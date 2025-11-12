怕燒到李在明？ 南韓檢察總長放棄上訴「大庄洞弊案」炸鍋

李在明疑涉入大庄洞弊案，但檢方卻放棄上訴。圖為2025年10月1日，南韓總統李在明在國軍日發表演說。美聯社資料照



據南韓媒體今天（11/12）報導，南韓總統李在明疑涉入的「大庄洞弊案」，檢察總長盧萬錫放棄繼續上訴，引起社會譁然，全國各地檢察官要求盧萬錫下台，最大在野黨「國民力量黨」也考慮發動彈劾。最新消息指出，盧萬錫在做出決定前，曾收到法務部次長李珍洙的電話，施壓他不要繼續上訴。

據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》與《東亞日報》報導，今年10月31日，首爾中央地方法院宣判，涉入大庄洞弊案的開發商火天大有資產管理公司大股東、城南都市開發公社領導層等人，判處4至8年不等有期徒刑，但負責該案的代理檢察總長盧萬錫（노만석，音譯）直到11月7日午夜的最後期限，都沒有提出上訴，等於放棄繼續追究這件弊案。

南韓現任總統李在明，在大庄洞弊案發生時，擔任城南市市長，當時的開發案都是由城南市府決定並推動的，李在明的心腹金湧，被控於2021年4月至8月間，與時任開發公社計畫本部長的柳東珪合謀，以李在明選舉資金名義，非法收受政治資金及賄賂，共計高達6億7000萬韓元（時約2700萬元台幣），因此盧萬錫放棄上訴的決定，遭外界質疑是避免火燒到李在明。

全國各地的檢察官陸續發難，從地方檢察廳長到剛上任不久的檢察官，都要求盧萬錫辭職，南韓檢察體系的領導權威崩解，大邱地方檢察廳的檢察官宋承煥（송승환，音譯）昨天發文：「檢察官作出違法的政治判斷，這樣不就成了『政治檢察官』嗎？」昌原地方檢察廳的檢察官全鍾赫（전종혁）則說道：「檢察官的決定應基於法律和原則，而不是看執政黨的臉色辦事。」

在檢察體系強烈不滿的氛圍下，目前盧萬錫仍未辭職，但今年7月接任首爾中央地方檢察廳檢察長的鄭鎮宇已辭職下台，結束4個月的短命任期。

最新消息指出，盧萬錫透露，法務部次長李珍洙（이진수，音譯）先前透過電話，傳達對上訴的擔憂，並給出3個選項，全部內容都是放棄上訴。對此，南韓法務部長鄭成浩（정성호，音譯）強調：「只是請盧萬錫審慎判斷，並沒有給出任何指示。」雙方說法明顯出現矛盾。

南韓最大在野黨「國民力量黨」領導層昨天召開譴責會議，要求鄭成浩與盧萬錫立刻辭職，否則將推動彈劾，「這是史無前例，由政治權力干預司法的案件」、「檢方放棄上訴大庄洞弊案，是韓國司法體系的『自殺宣言』。」

