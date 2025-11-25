怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑

日媒在京都探訪，發現還是有不少中國遊客偷偷去賞楓。（示意圖／Pixabay）





中日關係緊張，儘管中國呼籲公民不要去日本玩，但日媒這幾天在京都探訪，發現還是有不少中國遊客偷偷去賞楓。但只要一提到習近平，遊客就瞬間變臉，趕快落跑。

日本記者：「這裡人真的很多，想要移動有點困難。」

來到京都嵐山知名的竹林，被滿滿外國遊客擠爆，來到鄰近的渡月橋，這人潮更是嚇人，原來大家都來賞楓，當中還有不少中國遊客，顧不得國仇家恨都來了。

中國遊客vs.日本記者：「上海上海，（習近平不是有呼籲不要來日本玩嗎），喔，不知道不知道，這個不講。」

一聽到關鍵的那3個字，這2個中國遊客像是被雷打到表情超僵，腳底抹油快跑。中國遊客：「日本真的完全不危險，中國和日本關係不好，真的讓我很難過。」

儘管習大大再三叮嚀，仍有不少中國人抵擋不了日幣和楓葉的誘惑，到日本玩。中國遊客：「房費1晚約3萬，日幣不是那麼貴，美國的飯店更貴吧。」

而在北海道陸客的確少了，但來到函館朝市，依舊人潮洶湧，真的沒差。記者vs市場攤販：「（有受到中國禁令的影響嗎），我們店是完全沒差，我們的客人來自世界各地。」

函館朝市店家：「我們家是沒差啦，有很多台灣客人來捧場，生意沒問題的。」

台灣遊客：「台灣！我們來自台灣。」

另一頭在東京淺草知名的道具街合羽橋，幾乎不見陸客，仍擠滿大批歐美遊客爆買杯盤和刀具。即便中國呼籲「暫緩赴日」已過10天，日本各地人潮依舊，顯示多元客源讓觀光維持穩定熱度。

