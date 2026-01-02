即時中心／潘柏廷報導

知名麻油雞店家「莊家班麻油雞」的雙北10家分店，去年（2025）跨年期間突然遭不明人士在湯底倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末；新北警方循線拘提謝姓、李姓及江姓等3名男子到案，經新北地檢署訊問後，認定3人涉犯恐嚇危害安全、毀損、參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、 證人及反覆實施之虞，昨（1）日向法院聲請羈押禁見，新北地院則在今（2）日裁定羈押禁見。

新北地檢署今日表示，知名麻油雞業者於去年12月31日，遭人在雙北地區共10家分店的店家火鍋內倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末，影響食品安全並造成店員、民眾恐懼；因此在獲報後，新北檢指派檢察官指揮偵辦，並迅速拘提涉案被告謝姓、李姓及江姓等3名男子到案。

廣告 廣告

經檢察官訊問後，認被告3人均涉犯《刑法》第305條恐嚇危害安全、同法第354條毀損、《組織犯罪防制條例》第3條第1項中參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、 證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方強調，時值歲末年初，又逢公眾安全事件頻傳，檢察官維護民眾安全之工作全年無休，對於造成人心恐慌、危害治安之重大案件，必將嚴查速辦，讓民眾吃得安全、過得安心。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／怕爆！「莊家班麻油雞」雙北10分店遭加料 3嫌羈押禁見

更多民視新聞報導

華航子公司驚傳員工疑遭霸凌殞命 桃園市府曝調查進度

桃園大古山跨年活動遊客遭丟包 網怒：新年第1天慘淋雨滯留山上

桃園保全變強盜 持槍挾持老闆「索20萬」原因曝

