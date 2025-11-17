怕痛不敢做乳癌篩檢？全球最新乳房攝影設備來了！無痛檢查又免費

乳癌篩檢不用怕！聯合醫院引進全球最新乳房攝影設備，大幅降低不適感。（北市立聯合醫院供圖）

乳房X光攝影檢查，過去常讓女性聯想到「疼痛」跟「緊張」，因此不少人寧可拖延或放棄檢查。但乳房攝影是國際公認最有效的乳癌早期篩檢工具，定期檢查可降低乳癌死亡率達20至30%。為了讓女性更願意接受篩檢，臺北市立聯合醫院陽明院區引進全球最新型乳房攝影設備，提供無痛、舒適的檢查體驗，40歲以上女性每2年即可享有公費檢查，隨到隨做。

新型乳房攝影系統以女性為中心設計，特色包括專利彈性壓迫板，可自動調整壓力，減輕檢查不適；圓潤外型與放鬆扶手，讓手臂自然放鬆；同時採用低輻射劑量設計，兼顧影像清晰與健康安全。陽明院區強調，乳房攝影不再只是「應該做」，而是「安心做、放心做」。

影像醫學科主任王德珍醫師提到，院方也提供自費的3D數位乳房斷層攝影，從多角度重建乳房三維影像，特別適合乳腺較緻密的女性。分層成像讓病灶更清楚，影像重疊減少，協助醫師快速精準定位，降低誤判機率。

陽明院區表示，乳癌防治的關鍵在於「早期發現、早期治療」。除了無痛設備與免費檢查，院方也提供方便的隨到隨做服務，女性朋友只要把握定期檢查機會，就能主動關心自身健康，把每一次乳房篩檢都當作守護生命的重要事項。預約可致電癌症篩檢櫃檯02-2835-3456分機6196或影像醫學科分機6180。



