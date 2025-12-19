怕禽類網紅業配Pingu翻船！喊「好噁」被炎上 影片急下架道歉

網紅、YouTuber Meg Lu在IG跟YouTube分別有20萬和51萬粉絲追蹤，近日她拍業配影片，宣傳卡通《企鵝家族Pingu》和某服飾品牌出了聯名衣物，但害怕禽類的她在影片中在影片中說「好噁喔」、「有史以來最討厭的新品」，態度輕蔑引來網友炎上，昨(18日)她急忙將影片下架，並發道歉聲明認錯。

Meg Lu最近發影片分享Pingu與服飾品牌的聯名衣物，寫上「可說是有史以來最不情願的介紹吧（開玩笑）」，影片中她坦言很害怕禽類，但還是要介紹這次的聯名產品，還自嘲表情超厭世，有網友留言罵說：「你這樣說Pingu讓喜歡的人沒心情買你家的產品」，Meg Lu回應：「親愛的，你對我的黑色幽默太太走心了」、「請用新台幣下架他們（我這什麼消貪的資本主義言論哈哈哈哈哈哈）」。

對此，網紅「個人意見」也回：「不喜歡禽類就不要接禽類相關商品的合作，就是這麼簡單。如果錢很多忍不住要接，那就應該拿出敬業態度把它正面的完成，當網紅已是幸運的職業，大家都討厭上班，誰去上班時會跟老闆說『我看到你就覺得噁心』」，其他人也說：「而且還說自己是黑色幽默，黑色幽默不是這樣用的內」、「要尊重錢」。

而Meg Lu稍早已將爭議影片下架，發道歉聲明說：「關於影片本身，我過去在創作中習慣以較直觀、帶點玩笑與自嘲的方式表達，也曾多次提及自己對禽類的個人恐懼與排斥。原本的出發點，是希望用一種帶有love-hate、冤家幽默的方式，分享參與這次合作的過程與心情，而並非否定角色本身。然而，在看到大家的回饋後，我理解這樣的表達方式，實際上仍可能讓部分喜愛Pingu的粉絲感到不舒服」，未來會拿捏好尺度，不會再犯類似錯誤。

