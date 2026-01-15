怕科技執法被開單！救護車「卡車陣4分鐘」無人禮讓 苦主痛訴超慘經驗

【緯來新聞網】為了保障交通安全，全台各縣市推動科技執法，不過有時侯卻造成反效果。一段行車紀錄器影片在網路瘋傳，只見道路上車流密集，一輛救護車卡在車陣中，但駕駛們因路口有科技執法設備，不敢隨便禮讓，掀起一番議論。

救護車卡在車陣中，但其他車輛因「科技執法」不敢禮讓。（圖／翻攝自Threads）

一名網友日前在Threads分享影片，可以看到路上車流龐大，一輛救護車被卡在中間，即使鳴笛依舊沒有駕駛和騎士禮讓，問題就出在前方路口有「科技執法」，就擔心吃罰單，也導致救護車卡了4分鐘。



影片曝光後，至今吸引超過52萬人瀏覽，網友紛紛痛批，「科技執法根本擾民」、「科技執法，沒有在管你是救護還是救災，碰到紅線就是罰」、「科技執法必吃罰單，事後去申訴也不一定會過」、「讓了被開單還要自己跑去申訴，我也不想讓」、「收到單還要浪費自己的時間去跑申訴」。



另外，也有不少苦主現身分享經驗，都是禮讓救護車，結果被開單，為了申訴還要特地請假，但通常證據都已經不見了，「我遇過一次，申訴因為已無證據，只能無奈吞下，罰單就算了，還請了3天假跑流程」、「我記得真的有收到罰單，還要自己想辦法去佐證，是禮讓救護車或消防車，如果行車記錄器因為角度沒錄影到禮讓救護車先行，好像會更麻煩」、「上次也是這樣被拍，等收到罰單行車記錄器早就覆蓋掉了，無法舉證只好吞下，那是外縣市只去過一次，所以記得很清楚」。

