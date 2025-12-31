怕缺水斷鏈政院推供水治理 經濟部：全台備援率要衝到60%

從新竹到台南，產業用水不再單點依賴，跨區調度與備援系統全面升級。圖／行政院

行政院長卓榮泰主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議時表示，面對氣候變遷、產業轉型與人口結構劇變，行政院同步端出兩張「硬底牌」。第一張，是「促進區域均衡發展的供水治理行動計畫」，核心只有一個：不管產業走到哪，水一定要跟得上。第二張，則是直指少子女化這顆「國安未爆彈」。

在供水這件事上，經濟部直接給出數字說話。透過前瞻基礎建設，全台已經每天多出237萬噸水源，供水穩定度明顯拉高，目前各區用水都有餘裕，產業發展「不怕缺水卡關」。接下來，政府還要繼續加碼，分散風險、不把雞蛋放在同一個籃子。

廣告 廣告

規劃顯示，未來到民國120年，台灣還會再增加133萬噸／日的新水源；同時，「珍珠串計畫」在117年全面完成後，將讓跨區調度能力再提升142萬噸／日，哪裡缺水、就能立刻支援。

具體怎麼做？經濟部已經把清單攤在桌上： 13座重要水庫要守住收支平衡；南化水庫溢流堰要加高；石門水庫連新竹、大安大甲溪、台中到雲林等8條關鍵調度管線陸續到位；油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪4座伏流水工程強化備援；新竹、台南各建一座海水淡化廠；同時全面壓低漏水率、拉高自來水普及率，再生水也要持續擴量。

經濟部的目標很清楚，民國125年前，全台各地用水都要「供得比用得多」。重要產業區與都會區將建立第二條供水迴路，搭配伏流水、管線、水井與緊急海淡等備援設施，全台供水備援率將從現在的48%，一口氣拉升到125年的60%，全面強化供水韌性與安全。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／《來電50》戰友走了！何篤霖悲痛發聲 揭密當年一句話救了他

博可爾草原驚魂...5人登山隊困大雪 4隊員伴屍度過絕望一夜

中共突襲式圍台軍演 學者稱不尋常：讓人想起俄入侵烏克蘭前演習