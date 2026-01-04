怕缺油！ 委內瑞拉台商透露「加油站看不到盡頭」

加油站大排長龍，因為大家都怕缺油。（圖／民眾提供）





委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕，《EBC 東森新聞》也詢問到旅居當地的台商游先生，他透露目前當地秩序都還正常，供水供電不缺，但現在大家都怕缺油，加油站排隊排到看不到盡頭。

長長車龍看不到頭，在委內瑞拉的台商揭露當地動不動就缺油，常常大排長龍得等三四個小時，遇到大事更是搶著加油。

在委內瑞拉台商游先生：「到加油站了，大概前面還有15台車，加油站就說沒有油了，我們在群組裡面看到的狀態是，全城只剩下那個加油站有在加油，今天在街上，我們可以看到超市藥局，都有出現人潮排隊的狀況。」

台灣外交部領事事務局也不建議前往，尤其委內瑞拉政府極為親中，對我國不友善，基本上不核發持我國護照的國人商務以及觀光簽證，國立台灣歷史博物館資料指出，中華民國與委內瑞拉的外交關係，1944年在委國首都加拉加斯設立公使館，但1974年出現重大改變，委內瑞拉跟中華人民共和國建交，就隨即跟中華民國斷交，2009年辦事處正式關閉。

台灣球迷（2024.08）：「加油加油加油。」

台灣與委內瑞拉的交流，較明顯是在棒球上，從少棒到12強賽事，多次上演台委大戰，中華職棒也有委內瑞拉籍球員，其中中信兄弟球團2025年7月公告，簽下2位委內瑞拉籍右投，柯威士2016於紅襪隊登上大聯盟，2019年轉戰韓國職棒，參與過韓職明星賽。韋禮加最高層級曾登上美職3A，近年效力於墨西哥聯盟，2024年世界棒球12強賽，在超級循環賽中，擔任對美國之戰的先發投手，除了運動賽事，專家指出，台委關係非常不密切。

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中：「可能有部分的一些經濟上貿易上的一些往來，但應該對台灣，我們整體的對外經貿上，比重應該都是微乎其微。」

委內瑞拉社會動盪，過去許多台商撤資轉往他國，目前數量不算多。這回對於馬杜洛政權終於倒台，則有在委台商感嘆，過去日子很難過，現在馬杜洛下來也好，希望在美國接管之後，委內瑞拉能迎來比較好的日子。

