怕胖團、甜約翰來了！嘉義布袋高跟鞋教堂夏日派對21日登場
推動嘉義縣沿海觀光熱潮，雲嘉南濱海國家風景區管理處6月21日將在布袋高跟鞋教堂舉辦「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」活動，邀集怕胖團、甜約翰、溫蒂漫步、黃玠瑋及守夜人等人氣歌手與樂團接力演出，並結合特色市集、旅遊體驗及住宿優惠，號召遊客走進布袋，感受浪漫的濱海音樂之旅。
雲嘉南管理處今（10）日在嘉義縣政府進行活動宣傳，由守夜人團長安眠巫師WiFi旭章與唱作女聲黃玠瑋精彩演出開場，布袋地區休閒觀光業者設攤展示在地特產及豐富遊程，嘉義縣長翁章梁也親自到場為活動宣傳。
雲嘉南管理處處長徐振能指出，布袋高跟鞋園區今年迎來開園10周年，為延續去年老歌音樂會熱潮，今年特別推出夏日派對，邀請多組國內知名樂團及歌手演出，活動並集結商圈特色美食，要讓遊客同時享受音樂、美食與海岸風光。
布袋高跟鞋夏日派對以「布袋放送」為主題，卡司陣容包含熱血龐克樂團「怕胖團」、入圍金曲獎最佳樂團的溫柔搖滾樂團「甜約翰」、浪漫流行樂團「溫蒂漫步」、冰山系唱作女聲「黃玠瑋」、淨化系跨界組合「守夜人」，以及布袋在地弦樂團「姊弟琴深」，將輪番帶來精彩演出。
夏日派對將於6月21日下午3時至晚間8時30分登場，當天出示花火節期間澎湖來回船票或相關旅遊憑證即可兌換布袋放送市集券。除了6月21日音樂會外，活動也攜手旅宿業者推出系列優惠。6月14日至28日期間，民眾若要前往澎湖參加花火節，前一晚可以先到布袋住一晚，活動期間與住宿業者合作推出500元折價券，並有布袋商圈免費接駁服務，讓遊客不受交通限制，盡情暢遊布袋。（龐清廉報導）
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