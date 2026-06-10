怕胖團、甜約翰要來了 布袋高跟鞋教堂夏日派對6/21登場
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】怕胖團、甜約翰要來了！交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處6月21日在布袋高跟鞋教堂舉辦「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」，邀集怕胖團、甜約翰、溫蒂漫步、黃玠瑋及守夜人等人氣歌手與樂團接力演出，並結合特色市集、旅遊體驗及住宿優惠，邀請民眾在夏日傍晚走進布袋，感受浪漫的濱海音樂之旅。
雲嘉南管理處今10日在嘉義縣政府舉辦宣傳記者會，由守夜人團長安眠巫師WiFi旭章與唱作女聲黃玠瑋帶來開場演出，嘉義布袋在地業者也展示特色商品及豐富遊程，嘉義縣長翁章梁、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能等人親臨現場為活動揭開序幕。
夏日派對以「布袋放送」為主題，卡司陣容包含熱血龐克樂團「怕胖團」、入圍金曲獎最佳樂團的溫柔搖滾樂團「甜約翰」、浪漫流行樂團「溫蒂漫步」、冰山系唱作女聲「黃玠瑋」、淨化系跨界組合「守夜人」，以及布袋在地弦樂團「姊弟琴深」，將輪番帶來精彩演出。
縣長翁章梁表示，布袋結合音樂與海風元素推出夏日派對，遊客若計畫前往澎湖參加花火節，不妨提前一天抵達布袋，感受舒適愜意的夏日夜晚。民眾也可搭配活動推出的旅宿優惠，在布袋聽音樂、體驗在地人文風情。
雲嘉南風管處處長徐振能指出，布袋高跟鞋園區今年迎來10周年，為延續去年老歌音樂會熱潮，今年特別推出夏日派對，邀請多組國內知名樂團及歌手演出，現場也集結商圈特色美食，讓遊客享受音樂、美食與海岸風光。
除了6月21日音樂會外，活動也攜手旅宿業者推出系列優惠。6月14日至28日期間，民眾若要前往澎湖參加花火節，前一晚可以先到布袋住一晚，活動期間與住宿業者合作推出500元折價券，也有布袋商圈免費接駁服務，讓遊客不受交通限制，盡情暢遊布袋。
夏日派對將於6月21日下午3時至晚間8時30分登場，當天出示花火節期間澎湖來回船票或相關旅遊憑證即可兌換布袋放送市集券；當日更推出專屬遊程，報名參加也能獲得市集券，並加碼參加藝人簽名海報抽獎。
6月14日、20日及28日下午3時至晚間7時安排多組街頭藝人在高跟鞋教堂海堤平台演出，凡在上述日期及活動當日入住布袋商圈合作旅宿即可獲得500元「布袋放鬆券」1份，數量有限送完為止。更多活動詳情可至「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。
圖：觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處6月21日在布袋高跟鞋教堂舉辦「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」，邀集怕胖團、甜約翰、溫蒂漫步、黃玠瑋及守夜人等人氣歌手與樂團接力演出，並結合特色市集、旅遊體驗及住宿優惠，邀請民眾在夏日傍晚走進布袋，感受浪漫的濱海音樂之旅。（記者吳瑞興攝）
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