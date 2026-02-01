怕膽固醇飆高「不用急著挖蛋黃」！ 醫曝正確吃法破迷思：每週吃12顆蛋也沒差
早餐桌上的荷包蛋，總讓許多擔心膽固醇與血糖的人陷入抉擇：到底該不該把蛋黃挖掉？長久以來，蛋黃被許多人視為心血管健康的頭號敵人，但復健科醫師王思恒引述一項大型科學研究指出，這個擔憂其實是過慮了，研究發現連糖尿病患者每週吃超過12顆蛋，膽固醇與血糖也未惡化。
「大口吃蛋組」對戰「小心翼翼組」 一年後關鍵指標竟無差異
王思恒醫師在其臉書粉絲專頁「一分鐘健身教室」中，分享了一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗結果。這項研究為了探討雞蛋攝取對健康的影響，找來一群糖尿病患者，並將他們分成兩組進行長達一年的追蹤。
分組方式相當明確：一組是「大口吃蛋組」，參與者每週吃超過12顆雞蛋，平均下來一天將近兩顆；另一組則是「小心翼翼組」，每週吃的雞蛋不到2顆。
一年後的研究結果，讓專家們大為驚訝。王思恒醫師指出，這兩組受試者在多項關鍵健康指標上，包括「壞膽固醇（LDL）」、「血糖指標」以及「血管發炎指數」，數據竟然「完全沒有差別」，呈現一片風平浪靜的狀態。
這項結果證明了一個重要觀念：「雞蛋裡的膽固醇，並不會直接變成塞住你血管的兇手。」研究也顯示，即便是糖尿病患者，在正確的飲食架構下，每天攝取1到2顆雞蛋是安全的，無需過度恐懼蛋黃。
安心吃蛋有前提 醫師提兩大「黃金原則」
雖然研究為雞蛋平反，但王思恒醫師也提醒，這不代表可以毫無顧忌地亂吃。想要健康地享受雞蛋，必須掌握兩大「黃金原則」：
烹調方式很重要：「怎麼煮」是關鍵。醫師建議，應選擇水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋這類低油脂烹調方式，它們是健康的好朋友。相反地，使用大量油脂的奶油炒蛋、炸蛋則是大忌，應該盡量避免。
留意搭配的食物：重點在於你吃蛋時「配什麼吃」或「取代了什麼」。王思恒醫師指出，如果吃蛋是為了取代麵包、燒餅等精緻澱粉，那麼對血糖控制反而有正面的幫助。
王思恒醫師最後強調，與其繼續「仇視蛋黃」，民眾更應該把心力花在「少吃糖、多運動」上，這才是保護血管的根本之道。明天早餐，不妨安心地為自己準備一顆美味的水煮蛋，不必再為了是否挖掉蛋黃而糾結不已。
延伸閱讀
破解45歲女減重卡關癥結！「早餐只吃蛋、豆漿、蘋果」竟是隱藏陷阱
其他人也在看
13歲妹確診胃癌晚期！醫嘆「腹腔全是腫瘤」 元凶竟是爸爸害的
綜合陸媒報導，患者是一名年僅13歲的女孩，入院時已被確診為胃癌晚期。令人痛心的是，女孩本人並無吸菸史，其致病的重要誘因，被醫生判斷與長期暴露在二手菸環境中密切相關。女孩的父親常年吸菸，在家中從未回避孩子，使其從小生活在充滿煙霧的環境裡，長期吸入大量二手菸。...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 13則留言
80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌
許多人以為清淡飲食就有益健康，醫師洪永祥表示，一位80歲男子身體一向硬朗，但最近容易疲勞、下肢水腫，檢查發現，腎功能剩下35分已經嚴重的腎衰竭，而且血壓偏高，心臟功能不佳，且還罹患大腸癌。原來男子幾十年來的清淡飲食就是菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆配稀飯。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3則留言
譚敦慈爸罹糖尿病40年 眼、腎、心都健康！3招擺脫糖尿病遺傳
誰說糖尿病久了一定會有併發症？無毒教母譚敦慈曝父親罹糖尿病40年，離世前眼睛和腎都維持得相當良好，也沒有心血管的併發症。她揭祕爸爸的控糖祕訣，除了飲食很自制、注意抓分量以外，而且很多年前就有先吃蛋白質健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4則留言
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
瘦瘦針出事了？英國通報逾千例胰臟炎 疑涉17死
英國藥品和醫療產品監管署(MHRA)29日更新藥物安全指引，針對包含「猛健樂(Mounjaro)」、「週纖達(Wegovy)」與「胰妥讚(Ozempic)」等GLP-1類減肥與糖尿病藥物發布警示，提醒存在誘發嚴重急性胰臟炎的風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
48歲女水腫、血壓失控飆高！兇手竟是她每天都吃的「方便午餐」
一名48歲的女性患者，本身就是棉花糖體型，高齡懷孕後飽受妊娠水腫與高血壓之苦，沒想到產後問題依然存在。長期服用降血壓藥的她，某次回診時卻發現水腫突然加劇，連血壓都失控飆高，沒想到源頭竟是她每天都吃的「健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6則留言
天天刷牙卻牙周病？醫揭「最常犯的1個錯」 一堆人刷錯20年
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。 國人牙周病盛行率 背後隱藏警訊 根據衛福部2015至2016年度成年與老年人口腔健康調查，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，其中50至64歲是牙周病好發率最高的年齡層，而80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題。牙周病並非單純的口腔問題，世界衛生組織已將其列為影響全球人類健康的慢性疾病之一，可能連帶影響心血管疾病、糖尿病等全身性健康狀況。台安醫院牙科部李佳燕主任說明，造成此現象的核心原因，正是多數人對於正確潔牙觀念的不足。細菌在口腔中會不斷累積形成牙菌斑，當牙菌斑附著在鄰近牙齦的牙齒表面數小時後，開始對周圍的牙齦產生傷害性。若清潔不徹底，1至2天後牙菌斑就會鈣化成堅硬的牙結石，進而引發牙齦發炎與齒槽骨流失，形成不可逆的牙周病。李佳燕主任指出，正確潔牙時刷牙時間至少需長達3分鐘，而多數民眾卻常在短短數10秒常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
「癌王」胰臟癌發現時常已晚期！5年存活率不到5％，有8症狀千萬快就醫
根據衛福部 109 年國人死因統計結果，2020 年國人十大癌症死因中，胰臟癌排名第7，在女性癌症死因上則排名第5，不可不慎。有「癌王」之稱的胰臟癌，因為在早期時幾乎無症狀，所以難以察覺，即使少數出現症狀，包括食慾不佳、上腹疼痛、噁心嘔吐、背痛、血糖升高、體重下降、黃疸、脂肪便等，也容易與腸胃或背部問題混淆，而難以早期確診。許多名人因胰臟癌過世，如世界三大男高音之一的帕華洛帝、香奈兒創意總監卡爾拉格斐、資深名嘴劉駿耀、聯安創辦人李文雄、體育主播傅達仁、新北市國民黨議員唐慧琳等，令人不勝唏噓。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2則留言
北部爆漢他病毒！外界憂大安森林公園松鼠成傳播媒介 醫生說話了
台大醫院小兒科教授黃立民指出，松鼠並非漢他病毒傳播媒介，一般家鼠才有感染風險。台灣流行的漢他病毒型別致死率低，因此多年來少見死亡案例。他提醒，年長者及免疫力較弱者應特別注意，保持居家乾淨、減少接觸老鼠及其排泄物，維持個人衛生。台北市立聯合醫院醫師姜冠宇表...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 5則留言
瘋搶「瘦瘦針」減肥注意！英接獲千例胰臟炎通報 疑涉17死
在台灣俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類減肥與糖尿病藥物，如市面熱銷的「猛健樂（Mounjaro）」、「週纖達（Wegovy）」與「胰妥讚（Ozempic）」，因成效顯著而被許多人視為體態管理的熱門選擇。然而，英國藥品監管機構近日發布最新警示，提醒這類藥物存在誘發「嚴重急性胰臟炎」的小幅風險。根據英國官方自由時報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌
一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭，還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出，問題出在他常吃的古早味早餐。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7則留言
漢他病毒死亡！羅一鈞證實「25年來首例」為何是大安區？疾管署這麼說
昨出現今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，為大安區70多歲男性，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。疾管署長羅一鈞今(31)日證實，這是2000年來國內首例因漢他病毒死亡。外界關注，為何病例會發生在大安區這類高級住宅區，疾管署副署長林明誠直言，這其實是常見迷思，老鼠是漢他病毒的重要病媒，而老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
女星懷孕9個月「突大量出血」痛失寶寶！5年前肌瘤手術留後患 急送ICU險喪命
曾演出泰國知名神劇《天生一對》的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月下旬喜迎家庭新成員，不料卻發生令人心碎的噩耗。他和結縭4年的妻子Noon Ramida於昨（29）日召開記者會，含淚證實痛失懷胎9個月的女兒，Noon更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些命喪手術檯的驚魂過程。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
狠心媽灌不明藥害死2子！高大成揭「緩慢折磨」真相：至少2小時才致死
今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物後造成死亡。對此法醫高大成說明，由於幼童的臟器發育尚未成熟，服用過量藥物後會導致肝腎臟衰竭，是被慢慢折磨致死，也痛批男童生母，利用藥物非常可惡，毫無疑問就是故意殺人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1則留言
茶葉蛋高糖被罵翻！營養師列9食物被醫師反擊：別誣蔑它
（記者周德瑄／綜合報導）一名營養師在Threads列出茶葉蛋等9種食物其實高糖，引發醫師反擊。醫師認為茶葉蛋滷 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
大安區爆漢他病毒死亡！民憂心「松鼠是否也有傳染疑慮」 醫師解答了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡病例，消息曝光引發民眾恐慌，甚至擔心大安森林公園的松鼠是否也有傳染漢他病毒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 13則留言
他勤跑健身房、嚴控飲食 「1行為」害短命！一堆人中
一般認為健康與飲食、運動最相關，但醫師李思賢表示，每晚睡眠少於7小時，對縮短預期壽命的影響力極大，甚至超越了缺乏運動或社交孤立等傳統風險因子，危害度僅次於抽菸。「因此，人即使白天勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，身體的修復效率仍大打折扣。」三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
29歲女模柯柔羽化療28次還是走了！醫揭血管惡性肉瘤：這部位長腫瘤最難防
女模「柯柯」柯柔羽去年初不幸罹患罕見癌症血管惡性肉瘤，她勇敢撐過28次化療，多次分享自拍光頭依然勇敢擁抱生命的美照，網友們都為她打氣。未料其胞弟於昨（1/22）在社群發文表示，姊姊已不敵病魔香消玉殞，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
顛覆認知！研究發現膽固醇「過低」竟會增加失智風險
彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼領導的研究團隊，最近在國際權威期刊《Alzheimer's Research & Therapy》(《阿茲海默症研究與治療》)發表重要研究成果，顛覆「膽固醇越低越好」的傳統觀念。研究指出，高齡族群若總膽固醇及低密度膽固醇(LDL-C，俗稱壞膽固醇)「過低」或「短期內劇烈下降」，反而可能提高失智症發生與惡化的風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言