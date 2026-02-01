怕膽固醇飆高「不用急著挖蛋黃」！ 醫曝正確吃法破迷思：每週吃12顆蛋也沒差

早餐桌上的荷包蛋，總讓許多擔心膽固醇與血糖的人陷入抉擇：到底該不該把蛋黃挖掉？長久以來，蛋黃被許多人視為心血管健康的頭號敵人，但復健科醫師王思恒引述一項大型科學研究指出，這個擔憂其實是過慮了，研究發現連糖尿病患者每週吃超過12顆蛋，膽固醇與血糖也未惡化。

「大口吃蛋組」對戰「小心翼翼組」 一年後關鍵指標竟無差異

王思恒醫師在其臉書粉絲專頁「一分鐘健身教室」中，分享了一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗結果。這項研究為了探討雞蛋攝取對健康的影響，找來一群糖尿病患者，並將他們分成兩組進行長達一年的追蹤。

分組方式相當明確：一組是「大口吃蛋組」，參與者每週吃超過12顆雞蛋，平均下來一天將近兩顆；另一組則是「小心翼翼組」，每週吃的雞蛋不到2顆。

一年後的研究結果，讓專家們大為驚訝。王思恒醫師指出，這兩組受試者在多項關鍵健康指標上，包括「壞膽固醇（LDL）」、「血糖指標」以及「血管發炎指數」，數據竟然「完全沒有差別」，呈現一片風平浪靜的狀態。

（圖片來源：Pexels）

這項結果證明了一個重要觀念：「雞蛋裡的膽固醇，並不會直接變成塞住你血管的兇手。」研究也顯示，即便是糖尿病患者，在正確的飲食架構下，每天攝取1到2顆雞蛋是安全的，無需過度恐懼蛋黃。

安心吃蛋有前提 醫師提兩大「黃金原則」

雖然研究為雞蛋平反，但王思恒醫師也提醒，這不代表可以毫無顧忌地亂吃。想要健康地享受雞蛋，必須掌握兩大「黃金原則」：

烹調方式很重要：「怎麼煮」是關鍵。醫師建議，應選擇水煮蛋、蒸蛋、茶葉蛋這類低油脂烹調方式，它們是健康的好朋友。相反地，使用大量油脂的奶油炒蛋、炸蛋則是大忌，應該盡量避免。

留意搭配的食物：重點在於你吃蛋時「配什麼吃」或「取代了什麼」。王思恒醫師指出，如果吃蛋是為了取代麵包、燒餅等精緻澱粉，那麼對血糖控制反而有正面的幫助。

王思恒醫師最後強調，與其繼續「仇視蛋黃」，民眾更應該把心力花在「少吃糖、多運動」上，這才是保護血管的根本之道。明天早餐，不妨安心地為自己準備一顆美味的水煮蛋，不必再為了是否挖掉蛋黃而糾結不已。

