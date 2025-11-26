怕英特爾切割？台積電為何不到美國告羅唯仁 陸行之分析「擔心這件事」

台積電資深副總羅唯仁傳出帶著機密跳槽到競爭對手英特爾，陸行之分析為何台積電不在美國提告。示意圖



台積電前資深副總羅唯仁退休前將2奈米先進製程機密帶走後，不到3個月就「帶槍投靠」老東家英特爾（Intel），台積電昨（11/25）向智慧財產及商業法院提出訴訟；知名半導體分析師陸行之對提告的效益存疑，認為只能期待Intel對侵權行為切割，他也提出台積電之所以沒有在美國提告的原因。

陸行之在臉書分析，雖然台積電提告羅唯仁，但羅已經回美國，這個提告效益令人存疑，只能期待英特爾擔心侵權進行切割，然而，在美國奧瑞岡州、德州或亞利桑那州提告不是比較乾脆嗎？也許台積電是擔心美國政府的介入？

廣告 廣告

陸行之提到，羅唯仁現在看起來「一堆證據躲不掉」，已經被視為大叛徒，對台積電數十年來的貢獻一夕歸零，英特爾執行長陳立武既然已經誇口不會侵害台積電的智慧財產權，因此應該會跟羅唯仁切割，讓他無法就職。

陸行之提到，依照國際企業慣例，理論上羅唯仁就任前應該會簽擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，「如果用了，Intel就沾腥了，到時候被告的就不是羅先生。」

更多太報報導

擋羅唯仁去英特爾！法院證實台積電「聲請假處分」 已分案由法官接手

台積電提告羅唯仁 國發會主委喊支持：舉鼎泰豐例 相信企業內控

羅唯仁「工研院院士」資格不保？ 龔明鑫鬆口:已啟動撤銷流程