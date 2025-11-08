怕蟲慎入！世界上「最大蜘蛛網」 11萬隻綿延100公尺

新奇中心／倪譽瑋報導

近期外國科學團隊發表觀測成果，一行人在阿爾巴尼亞和希臘邊境的洞穴發現，一條面積達106平方公尺的蜘蛛網，由逾11萬隻在洞穴中生活的蜘蛛共築而成，與洞穴外同類生活方式相差甚遠；除了獨特生態，本次發現有望創下世界紀錄「最大的蜘蛛網」讓團隊又驚又喜。

生物學家驚見「100公尺蜘蛛網」 11萬隻共同生存

根據科普網站《Live Science》報導，10月17日發表於《地下生物學》（Subterranean Biology）雜誌上研究研究主要作者，羅馬尼亞薩皮恩蒂亞大學（Sapientia University）生物學副教授烏拉克（István Urák）與團隊深入阿爾巴尼亞和希臘邊境一個漆黑洞穴，發現了驚人的生態系。

該洞穴是硫磺洞（Sulphur Cave），由地下水中硫化氫氧化產生的硫酸侵蝕而成，研究人員發現洞穴中，有張龐大的蜘蛛網沿著牆面延伸，面積達106平方公尺，它是由好幾千張蜘蛛網拼接而成，主要蜘蛛品種為棚蛛（Tegenaria domestica）、遊蕩始微蛛（Prinerigone vagans），前者高達6萬9000隻、後者則有4萬2000隻。

奇特洞穴生態震驚學者 奇景有望成為世界紀錄

蜘蛛們以蠓蟲（Midge）為食，蠓蟲則以洞穴中硫氧化細菌（sulfur-oxidizing bacteria）分泌的白色生物膜為食，洞穴中有富含硫磺的天然泉水流經，使裡面充滿硫化氫，讓細菌得以繁衍、蠓蟲有食物，最後回饋到蜘蛛身上。烏拉克指出，兩種蜘蛛以如此龐大的數量共存於同一環境，實屬罕見案例。

烏拉克補充，棚蛛、遊蕩始微蛛在人類生活的環境很常見，但洞穴裡的與洞外同類有明顯基因差異，原先兩種蜘蛛應是偏好獨居、會打在一起的，「這表明洞穴居民已經重新適應了環境。」他對這次的實驗結果感到震驚，除了發現可能是世界上最大的蜘蛛網，還挖掘到生物在極端環境下「表現出『正常情況時觀察不到』的行為。」

