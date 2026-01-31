怕被偷！北美好市多把PC展示機記憶體拆掉 部份門市甚至只放空機殼

因 OpenAI 擴建資料中心引發的記憶體短缺問題仍在延燒，並已對遊戲與消費電子產業造成衝擊。NVIDIA、三星相繼調整中階產品生產節奏，多家廠商記憶體價格大幅上漲，甚至傳出索尼與微軟因此延後次世代主機研發。如今，就連美國好市多（Costco）也被發現開始從電腦展示機中移除記憶體。

圖／Reddit u/accent2012

根據北美消費者分享的照片，好市多賣場內的預組 PC 展示機已不見記憶體，推測是為了防止偷拆，因為過去確實曾經發生類似事件。好市多部分門市甚至不再展示完整電腦，而僅放置空機殼並附上規格表；也有案例顯示連顯示卡一併被拆除。

目前好市多官方尚未對此回應，也有聲音指出這可能是部分門市基於安全考量的個別決定，而非全國性政策。

近期除了記憶體短缺，連硬碟、顯示卡也一併價格暴漲，美光等廠商已大幅縮減消費級記憶體與 SSD 產品，轉向 AI 相關合作。另一方面，NVIDIA 據傳今年將顯示卡產能下調近 40%，而去年 11 月的報導更指出記憶體價格曾在一個月內暴漲三倍。

任天堂則表示 Switch 2 短期內不會受到影響，但仍無法完全排除風險。同時，近期外流消息也指出 Nvidia 可能重啟 RTX 3060 等舊世代顯示卡的生產，以緩解現行產品的供應壓力。

