怕被偷「財產帶在身上」！60多歲男睡公園「500多萬元黃金」忘帶走

怕被偷全財產帶在身上！翁公園睡醒「500萬黃金」忘拿走。(圖／TVBS)

「黃金單身漢」隨身攜帶500多萬財物卻在公園睡著，醒來竟忘了帶！一名60多歲的老翁擔心家中財物被竊，隨身攜帶7條每條5兩重的黃金條、6萬多新台幣及1萬人民幣，卻在苗栗市貓裏山公園睡著後遺失。幸運的是，有民眾發現這堆鈔票並通知公所處理，警方透過金條的保證書找到了這位「黃金單身漢」，讓他成功認領失物。身懷巨款卻在公園睡著，上演了一場比真金還真的奇特故事！

怕被偷全財產帶在身上！翁公園睡醒「500萬黃金」忘拿走。(圖／TVBS)

一名60多歲的老翁因擔心家中財物被竊，隨身攜帶大量現金及黃金，卻在苗栗市貓裏山公園睡著後遺失了價值500多萬的財物。這批財物包含7條每條5兩重的黃金條、6萬多新台幣及1萬人民幣。幸運的是，有民眾發現這堆鈔票並通知公所處理，最終警方透過金條的保證書找到了這位「黃金單身漢」，讓他成功認領失物。

廣告 廣告

這批財物包含7條每條5兩重的黃金條、6萬多新台幣及1萬人民幣。(圖／TVBS)

在苗栗市貓裏山公園，一名民眾發現了一堆散落的鈔票，起初以為是假鈔或玩具鈔票，擔心可能是某種騙局，因此不敢貿然撿拾，而是選擇通知公園管理單位處理。清潔隊員將這些鈔票包起來送到派出所，警方清點後才發現這批失物價值驚人。經過清點，這批失物包含6萬多新台幣、1萬人民幣，以及7條每條5兩重的純金金條。由於目前黃金價格高漲，每兩約值15萬元，這些金條總價值約500多萬元。所有財物連同一個破舊的荷包放在一起。警方到現場尋找線索，但監視器剛好沒拍到事發角落。

警方清點後才發現這批失物價值驚人。(圖／TVBS)

所幸金條附有保證書，警方透過銀樓這條線索找到了失主。原來失主是一位60多歲的老翁，他年輕時經商賺取了不少財富。據了解，這位老翁沒有結婚，也沒有兄弟姊妹，獨自一人生活。前幾天因為家裡鑰匙遺失，他便騎著機車到處閒晃，最後在公園過夜，離開時忘記帶走包包和錢。苗栗分局副分局長徐文明表示，老翁擔心財物放在家中會被偷竊，所以選擇隨身攜帶。當晚因在公園睡著，早上醒來時忘記清點物品，導致將財物遺留在現場。

老翁擔心財物放在家中會被偷竊，所以選擇隨身攜帶。(圖／TVBS)

這位「黃金單身漢」的行為令人匪夷所思，身懷巨款卻在公園睡著。而發現鈔票的民眾原本擔心是陷阱而不敢上前查看，沒想到不僅鈔票是真的，鈔票下面還藏有價值不菲的黃金，上演了一場比真金還真的奇特故事。

更多 TVBS 報導

詐團誆「毛髮放骨灰罈可改運」！七旬翁深信不疑 遭詐逾百萬

詐騙國際化？！兩外國人台中騙到嘉義 坐地稱：銀行卡被凍結

穿夾腳拖上咖啡廳！ 男大膽蹲地偷窺女如廁

總統掌權逾40年！ 喀麥隆陷暴亂 民眾質疑「操縱選舉」

