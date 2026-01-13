怕被刺殺？南韓統一部：金正恩安保團隊大換血 關鍵崗位全換人

南韓統一部今（13）日公布的最新調查資料揭露，北韓最高領導人金正恩的核心安保體系，在近2、3年經歷全面人事調整，其中包括勞動黨中央委員會護衛處處長、國務委員會警衛局局長及護衛司令等關鍵崗位。

圖為1月2日，金正恩視察中朝邊境的一處溫室農場建設工地。（圖／路透社）

根據《韓聯社》，統一部官員指出，雖然尚無法確認這些人事變動的具體時間以及原因，但在短時間內，負責最高領導人警衛與護衛工作的敏感崗位接連出現調整，確實引人關注。

統一部引述資料稱，前任勞動黨中央委員會護衛處處長和國務委員會警衛局局長在2023年7月前仍在任，而前任護衛司令則於2022年5月最後一次出現在公開資料中。

南韓國家情報院曾在2024年10月向國會提出報告，指出北韓正因應金正恩可能遭遇刺殺的風險考量，提升警衛警戒級別。此次統一部公布的資料進一步證實了北韓高層安保系統的重大變更。

統一部資料還提到，在勞動黨高層人事方面，曾被外界視為軍中禮賓次序第一的勞動黨中央委員會軍需政策顧問李炳哲可能已不再擔任政治局常務委員及中央軍事委員會副委員長職務。

此外，精通涉南韓事務的前統一戰線部部長金英徹在部分公開活動中未被列入候補委員名單，待遇與其他候補委員明顯不同，外界據此推測他可能已不再擔任政治局候補委員。

