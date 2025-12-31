怕被國際定調台灣「人為壓低匯率」助出口 央行跨年前致函《經濟學人》澄清

針對經濟學人的報導，央行以新聞稿、理監事會後報告進行說明，並於昨日晚間再公布致函信件。（圖片來源／信傳媒編輯台）

面對《經濟學人》以「大麥克指數」推論新台幣被低估、甚至形容台灣因此患上所謂「台灣病」，中央銀行如今再度出手反擊。央行30日晚間公布致函《經濟學人》編輯的函文，直言該報導僅憑單一商品價格就斷定匯率「高度低估」，既缺乏嚴謹學理基礎，也忽略台灣產業結構與高科技競爭力對貿易順差的關鍵貢獻。

央行也在信中逐一拆解報導的三大指控——包括「央行刻意壓低匯率以助出口」「因買匯釋放流動性推升房價、削弱民眾購買力」「央行透過SWAP市場引導壽險海外投資造成幣別錯配」——強調新台幣匯率主要由市場供需決定，央行僅在必要時雙向調節以降低短期波動，拒絕接受以偏概全、將多重結構因素簡化為「央行操控」的論述。

廣告 廣告

大麥克指數能談物價，不能當匯率標尺

央行在致函中直指，《經濟學人》以大麥克指數推測新台幣匯率「被高度低估」，進而延伸出一連串「台灣病」式的推論，但這個出發點就站不住腳。

央行表示，購買力平價（PPP）的用途，包括大麥克指數，是協助比較各國物價水準與貨幣購買力，而非用來判斷「均衡匯率」或匯率是否被高估、低估；更何況以單一商品價格來評估匯率高低估，容易被稅負、租金、人力成本等非貿易因素干擾。

央行也補充，新台幣採管理浮動匯率制度，央行在必要時進場「雙向」調節，是為了降低短期資金大進大出或季節性因素造成的過度波動，而非刻意壓低匯率；新台幣匯率長期以來有升有貶、呈雙向波動。

在央行理監事會後報告中，央行也以「PPP不宜用來衡量匯率高低估、匯率由外匯市場供需決定」作為核心，反駁《經濟學人》以經GDP調整的大麥克指數推稱「新台幣對美元被低估55%」。

央行：順差與外匯存底非一手操控，更多來自結構與資金流

針對「央行壓低匯率導致巨額貿易順差、經常帳順差」的指控，央行在函中與報告既有Q&A回應都強調：金融自由化後，影響匯率的主因早已不是單純的貿易收支，而是跨境資本移動。

央行引用國際清算銀行（BIS）資料指出，全球每日外匯交易金額龐大，其中估計約97%屬金融性相關交易，與商品與服務相關的僅約3%；以台灣為例，資金進出規模也遠大於商品貿易規模。

在此架構下，央行認為，把台灣順差擴大簡化為「匯率造成」並不精確。央行理監事會後報告指出，近年台灣貿易順差走升，主要與國外需求成長、全球供應鏈調整，以及台灣產業結構升級與高科技產品競爭力提升有關。換言之，出口強勁更像是「產業與需求」的結果，而非「匯率單一變數」可以解釋。

至於外匯存底累積，央行在報告中說明，存底增加除來自投資運用收益外，另一部分來自央行基於維持匯率穩定的法定職責進場調節；而在小型開放經濟體普遍面臨短期資金快速移動的情況下，充裕外匯存底有助因應資金大量進出衝擊、提升金融韌性。

房價、壽險SWAP、盈餘繳庫，央行逐條解釋報導指控

對於經濟學人指稱「買匯釋放流動性造成低利率並推升房價」，央行在致函中回應，央行已運用各項沖銷工具管理因調節匯市流入銀行體系的流動性，使準備貨幣增幅維持穩定，並未隨外匯存底累積而快速增加；而台灣利率長期相對低且平穩，央行認為更主要反映通膨率長期溫和。

對房價部分，央行指出，房價成因複雜，利率只是其中之一，房市問題須由中央相關部會與地方政府共同處理，央行依分工採取選擇性信用管制，並以「2020年以來七度調整信用管制措施」為例，強調政策已使房市交易降溫、房價漲勢趨緩、民眾預期心理也逐漸收斂。

至於壽險「幣別錯配」與央行SWAP的關係，央行表示，壽險業資產負債幣別錯配，主要源於負債端以新台幣長期保險負債為主，但在國內長天期投資工具不足等條件下，業者為配合資產負債期限與利差管理而提高海外投資。

而央行參與銀行間換匯市場，屬貨幣政策工具之一，目的是提供外幣流動性、降低外幣資金成本，並非刻意引導壽險海外投資。

最後，針對「央行為了提高盈餘繳庫而維持低匯率、低利率」的說法，央行在信中明確否認，並指出盈餘繳庫並非央行法定經營目標；且依《中央銀行法》相關規定，央行持有外幣資產因匯率變動產生的評價損益不得列為當年度損益，因此央行「不須也不會」為了增加繳庫數而壓低新台幣匯率。

(原始連結)





更多信傳媒報導

美國國會估中國犯臺時間2032年 退將點出兩岸最大立即危機

羅世宏專欄》當AI成為孩子的「朋友」：陪伴型聊天機器人與兒童心理風險

裕隆「硬派卡Impact Car」開啟跨域合作，翻轉偏鄉永續教育模

