怕被審查就輸了！《兔兔秘密花園2》製作人霸氣宣言：做紳士遊戲就是要大膽

日本 qureate 旗下高人氣戀愛模擬新作《兔兔秘密花園2》即將於 4 月 16 日發售。而針對近幾年受關注的平台審查議題，製作人臼田裕次郎在最新訪談中直言「做紳士遊戲就是要大膽！」。他強調假如因為害怕審查而去降低尺度，將會失去這種類型遊戲的核心魅力。

與多玩家認為純潔的紳士遊戲。（圖源：兔兔秘密花園2）

臼田裕次郎在和ファミコン通的訪問中提到，團隊並沒有刻意去挑戰規則底線或找任何平台麻煩，而是在事前積極進行溝通的同時，堅持呈現出能讓粉絲滿意的原創內容。《兔兔秘密花園》系列雖然主打紳士福利，但本身仍然是一款以互動為主的正常向戀愛模擬遊戲，因此被許多玩家稱為純潔的紳士遊戲。

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而針對不同平台的規則，臼田裕次郎證實《兔兔秘密花園2》的 Nintendo Switch 版和 Steam 版在畫面表現上將會有些差異化的處理。他們在會議中經常會激盪出各種突破極限的想法，再通過內部審核來確認尺度，確保能在合規的前提下為玩家帶來「最香」的視覺體驗。

臼田裕次郎也知道有一些人不太喜歡紳士類型的遊戲，但同樣有人不喜歡就會有人喜歡。但他們絕對不會為了「不讓大家感到不舒服」而過度的自我審查。並直言，如果一味迎合大眾而淡化原本的元素，不只是會流失最核心的粉絲，更會讓品牌失去本身存在的意義，最終沒有人任何人會感到開心。