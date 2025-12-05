怕被川普背後插刀！俄烏談和平歐洲領袖很擔憂 德總理：美方在玩弄我們

記者蒲世芸／綜合報導

俄烏戰爭仍未停歇，俄羅斯總統普丁再度釋出強硬訊號。放話稱，除非烏克蘭部隊退出頓巴斯，否則「我們將以武力解放這些領土，或是烏軍離開這些地方」。他強調，俄方最終將完全掌控烏克蘭整個頓巴斯地區。

歐洲領袖們很擔心川普會背叛他們、力挺俄方。（圖／翻攝自白宮）

俄已控制烏超過19%領土

普丁於2022年2月下令入侵烏克蘭，聲稱要支持頓巴斯的親俄分離主義者。頓巴斯包含頓內茨克與盧甘斯克兩州，目前仍有約5,000平方公里的頓內茨克領土在烏軍手中。

根據統計，俄羅斯目前已控制烏克蘭19.2%的領土，包含2014年併吞的克里米亞、全部盧甘斯克、超過8成的頓內茨克、約75%的赫爾松與札波羅熱，還掌控部分哈爾科夫、蘇梅、尼古拉耶夫和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區。

烏克蘭強烈回應

對於俄羅斯的野心，基輔政府也果斷回絕了普丁的要求。烏克蘭表示，它不會將莫斯科「未能從戰場上贏得的領土」送給俄羅斯。總統澤倫斯基更直言，「不應該為俄羅斯發動的戰爭給予獎勵」。

然而，最新外交動態讓烏方感到壓力。近期美俄持續在討論可能的結束戰爭和平協議輪廓，俄方一再要求美國非正式承認其對整個頓巴斯的控制權。

歐洲領導人相繼提出警告

對於川普態度這個變數，歐洲領袖紛紛表示憂心。德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）披露，法國總統馬克宏近日在一場與歐洲領袖的通話中警告澤倫斯基：「美國有可能在領土問題上背叛烏克蘭。」他提醒此刻談判極具風險。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也告訴澤倫斯基要「非常小心」，更直言美方在「玩弄你和我們」。

對於俄方覬覦烏克蘭領土，澤倫斯基強硬回應。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）則提醒歐洲各國領袖：「我們不能讓烏克蘭和澤倫斯基獨自面對這些人。」就連與川普有不錯關係的北約秘書長呂特，也支持此說法，表示應「保護澤倫斯基」。

歐稱被迫接受和平恐是「災難」

持續援烏似乎是許多歐洲國家剩下的唯一選擇。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在國會警告，若被迫接受俄羅斯條件、達成所謂「強加和平」：「這對基輔與歐洲安全將是災難性的。」他表示歐洲絕不能鬆手。並強調，若烏克蘭遭戰敗或於談判桌被迫讓步，將嚴重危及全歐洲的安全。

梅爾茨亦在德媒投書中呼籲，動用凍結俄方資產援烏，並表示歐洲必須肩負起自己的安全：「今天就是決定歐洲能否獨立自主的時刻。」

