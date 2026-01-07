怕被彈劾！川普喊話：共和黨期中選舉必須贏

▲美國總統川普（Donald Trump）6日向共和黨眾議員喊話，「如果我們沒有贏，我就會被彈劾」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國將於11月舉行期中選舉，總統川普（Donald Trump）6日向共和黨眾議員喊話，「如果我們沒有贏，我就會被彈劾」。

據路透社等外媒報導，川普6日在「川普-甘迺迪中心」一場共和黨國會議員會議表示，共和黨必須贏下2026年的期中選舉，「你們必須贏得中期選舉，因為如果我們輸了，他們（指民主黨人）就會找到理由彈劾我，我會被彈劾」。

雖然川普預期共和黨會在期中選舉獲得「史詩級勝利」，但也提到對歷史慣例的擔憂，即歷來總統所屬的執政黨會在期中選舉表現不佳，「他們說，當你贏得總統大選，就會在期中選舉失利。我希望你們能向我解釋，民眾心裡在想什麼」。

廣告 廣告

此次期中選舉可能會阻礙川普施政，並讓他面臨國會的調查。川普要求國會共和黨人擱置分歧，向那些對生活成本高感到憤怒的美國選民推銷他在性別平等、醫療保健和選舉公正方面的政策。在對委內瑞拉發動襲擊、逮捕總統馬杜洛後，川普將注意力轉回國內問題，尤其是對通膨和物價的擔憂。

眾議院所有席位和參議院三分之一的席位都將在11月進行改選，自2006年以來，現任總統在每次中期選舉中都失去了眾議院席位。

在2017年至2021年總統任期內，川普曾兩度被民主黨控制的眾議院彈劾，民主黨人指責他的烏克蘭政策以及2021年1月6日支持者在國會大廈發動的騷亂，參議院最終投票決定兩次彈劾均不成立。本屆眾議院民主黨人已經提出彈劾條款，指控川普在第二個任期內濫用職權，但白宮否認了這些指控。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

石平喊「台灣獨立」 中國氣罵「宵小」！矢板明夫酸：路越走越窄

委內瑞拉上繳5000萬桶石油！川普嗨喊：所得由我監管

盧比歐曝「川普想買格陵蘭島」白宮放話國安優先：不排除動武