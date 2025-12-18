怕被戴綠帽？工程師「入珠」向女友展現雄鷹 醫搖頭揭悲慘結局

生活中心／王文承報導

一名工程師為了討好女友而選擇進行入珠手術，沒想到術後第一次親密行為就導致女友受傷，兩人感情也因此破裂。（示意圖／PIXABAY）

隨著觀念逐漸開放，不少女性希望另一半在親密關係中的表現能更加出色，滿足彼此需求，也因此有些男性為了展現所謂的「雄風」、博得伴侶青睞，選擇進行入珠手術改造自己，但這類手術的效果往往不如想像，甚至可能帶來反效果。泌尿科醫師陳鈺昕分享一則案例，她曾遇到一名工程師為了討好女友而選擇進行入珠手術，沒想到術後第一次親密行為就導致女友受傷，兩人感情也因此破裂，分手後還得再花錢將珠子取出，簡直是賠了夫人又折兵。

工程師入珠討好女友 醫搖頭揭悲慘結局



泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專上分享，門診曾遇過一位工程師，因工作繁忙，無法經常陪伴女友，為了討好女友而跑去進行入珠手術，沒想到術後第一次親密行為時，女友立刻喊痛，最後甚至造成陰道撕裂傷，兩人最終以分手收場，之後工程師也被迫再花一筆錢將珠子取出。

陳鈺昕表示，入珠的起源已不可考，多數文獻認為源自東南亞的民間習俗，演變至今成為一種非主流的陰莖整形手術。所謂的入珠，就是將小珠子植入陰莖皮下組織，藉由增加陰莖表面的凹凸感來提高性刺激，不過目前並沒有醫學研究證實，入珠可以增加男方或女方的性快感。

陳鈺昕指出，入珠手術存在感染風險，因為多數手術是在非無菌環境中進行，且可能出現相關併發症，例如植入物刺激周圍組織，導致增生與纖維化問題，這不僅可能改變陰莖外觀，長期下來還會干擾海綿體的運作，進而導致勃起功能障礙；此外，手術過程中也可能壓迫或損傷局部血管與神經，進而降低敏感度。

陳鈺昕也提醒，入珠後在陰莖勃起時，珠子可能與女性陰道產生摩擦，導致伴侶出現受傷、破皮或疼痛等不適，不僅影響雙方的性生活品質，甚至可能讓行房時間因此縮短。

