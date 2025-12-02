怕被排擠？中國遊客竟套「台灣護照套」偽裝

▲有中國網友疑似是為了避免遭排擠，將自己的護照套上了「台灣護照套」，試圖隱藏自己身份。（圖／翻攝自Threads＠sues_countrycottage）

[NOWnews今日新聞] 中國上月因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關發言，接連祭出一系列報復措施，民間對立升溫，中日關係持續緊張。不過近來有中國網友疑似是為了避免遭排擠，將自己的護照套上了「台灣護照套」，試圖隱藏自己身份。影片曝光後，隨即引發網友熱烈討論。

近日有中國網友疑似為避免遭到排擠，網購了印有「中華民國」、「TAIWAN」的綠色護照包套，套在自己的中國護照上，藉此出國旅遊。此外，中國網友還分享了淘寶上販售的日本護照套。

廣告 廣告

一名旅日僑胞將中國網友的影片分享到社群平台Threads上，直呼「中國人，請不要用台灣或日本護照的護照套！」

這段畫面釋出後，隨即引發網友熱議。不少台灣網友表示：「來這招？沒觸法嗎」、「自己也知道當中國人很丟臉了嗎？」、「直接辱華喔」、「真是讓人噁心！」、「哇，淘寶可以賣喔？」、「這算是回歸祖國（中華民國）了吧？畢竟1911年的比1949年的大。」

更有網友揭穿這個小動作根本沒用，表示：「再怎麼包，過海關刷護照還不是一樣顯示中國籍」。

不過日前有日媒報導，韓國近來因為韓國政府宣布恢復中國團客旅遊免簽，民間反中情緒升溫，首爾與濟州島等地不時出現反中示威活動，要求政府重新審視開放政策。不少台灣旅客赴韓旅遊，也紛紛配戴「我是台灣人」徽章，掀起一波討論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗喊《進擊的巨人》台詞籲投資日本 矢板明夫曝背後策略

日中關係惡化！中國買家在日持產恐被盯上 日本房市或迎拋售潮

大槻真希被「強制卡歌」！日主播轟中國刻意操作：典型政治資訊戰