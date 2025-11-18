怕被淘汰就得知道 ，「代理式AI」正在企業興起，亞太區員工最愛使用GenAI

人工智慧（AI）在企業內的定位正快速轉變，從輔助工具走向協作角色，並開始牽動企業治理與工作模式重組。波士頓顧問公司（BCG）近期發布的兩份報告，分別從全球治理與亞太區落地現況切入，勾勒出 AI 在商業世界推動的兩股重要變化。

​ 「代理式 AI」興起，企業恐不愛專才、中階主管 ​



BCG 與麻省理工學院史隆管理學院評論（MIT SMR）第九度共同發表全球人工智慧與商業策略研究報告，主題為《新興代理型企業:領導者如何在 AI 新時代前行》(The Emerging Agentic Enterprise: How Leaders Must Navigate a New Age of AI)，內容基於來自 21 個產業、116 個國家、共 2102 位企業高階主管的調查， 並與多位企業資深領導人深度訪談。

廣告 廣告

該報告發現： 有 35% 的企業已導入具備自主規劃、執行與持續學習能力的「代理式 AI」（Agentic AI），另有 44% 計畫在短期內採用。

在領先採用「代理式 AI」 企業中， 66%預期將調整營運模式;相比之下，僅有42%的企業正準備初步導入

58% 的「代理式 AI」 領導企業預期未來3年內將調整組織治理架構，且預期 AI擁有決策權限的比例有 250%的成長

43% 的「代理式 AI」 領導企業預期未來將更傾向聘用「通才」而非「專才」， 另有 45%預期減少中階管理層，29% 預期縮編初階職缺

95% 的代理式 AI 領先企業員工表示，AI 對他們的工作滿意度產生正向影響

73% 的代理式 AI 領導企業預期 AI 應用將強化企業差異化能力 (相較於沒有採用代理式 AI 的企業僅 53%)，同時，76%的員工相信代理式 AI 將提升 個人競爭力(未採用的企業僅 49%員工持此看法)

BCG 董事總經理暨合夥人、BCG X 大中華區負責人吳學霖表示:「AI 正成為協作夥伴，企業需明確定義價值(如效率、成長)，並彈性設計工作環境與編列預算，吸收轉換成本，更要因應技術變化先預留空間，確保AI 能不斷學習與更新，才能創造長期效益。」

BCG報告解釋，何謂AI代理人（又翻AI智能體）。（截自BCG官網）

省時是愛用 「生成式AI」理由，但逾5成的人怕被取代 ​

隨著全球企業紛紛採用和試驗人工智慧，亞太地區已遙遙領先。BCG另一份亞太區調查報告《AI at Work: Is Asia Pacific Leading the Way?》則78% 的受訪者每週至少使用AI 一次，高於全球的 72%。

尤其是基層白領人員（無管理職責），使用率達70%，遠高於全球平均的51%。研究認為，亞太區的AI使用多由現場需求推動，呈現明顯的自發性與由下而上特徵。

員工對AI的態度也相對正向。調查中60%表示樂觀，近50%受訪者表示，每天因 每天使用「生成式AI」（GenAI） 節省超過1小時工作時間，多用於加快進度、提前完成工作，或處理策略性任務。

該報告同時指出，亞太區的高採用率背後存在治理落差。許多使用屬於未經核准的「影子使用」，缺乏正式管理或安全規範。

此外，只有 57% 的亞太區受訪者表示公司正在調整流程以因應AI的導入，顯著低於部分 AI 應用成熟的全球企業。值得注意的是，採用越普遍，對工作被取代的擔憂也越強烈。亞太區有 52% 的受訪者擔心未來失業，高於全球的41%。

更多風傳媒報導

