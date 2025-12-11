怕被父母罵！南韓小學生翹課泡網咖「謊稱被綁架」 浪費眾多警力瞎忙

1名國小生A為了隱瞞自己沒有上學、反而跑去網咖的翹課事實，竟說自己被綁架。示意圖（pexels提供）

南韓忠清北道清州發生一起荒謬的假報案事件。1名國小生A為了隱瞞自己沒有上學、反而跑去網咖的翹課事實，竟對父母謊稱自己在路上遭到陌生人綁架後成功脫逃，導致警方誤信案情重大，緊急出動數十名刑警進行追查。

《韓聯社》報導，南韓警方今（11日）下午接獲A同學與母親的報案後，立即投入大量警力追緝「綁匪」。然而，在調查A同學聲稱的案發地點監視器時，卻毫無所獲。隨後，警方追查A同學當日足跡，發現他根本沒有遭到綁架，而是整天待在網咖。

A同學面對警方追問，才坦承是「因為怕被爸媽罵才說謊」。

南韓警方指出，雖然A同學身為觸法少年，難以追究刑事責任，但這類虛報案情的行為，嚴重浪費了珍貴的警力資源。警方呼籲所有家長，應加強對子女的管教與輔導，避免類似的警力虛耗事件再次發生。

