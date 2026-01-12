怕被美國扣押 兩艘懸掛中國國旗的超級油輪轉向不進委內瑞拉了

美軍部隊在英軍的協助下成功登上俄羅斯影子艦隊油輪「馬里內拉號」，並對該艘船艦實施了扣押。這也讓中國油輪決定不進委內瑞拉。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

[Newtalk新聞] 懸掛中國國旗的「星業號」和「千陽號」原本在大西洋停泊數月等待進入委內瑞拉，稍早突然改變航向，駛往亞洲。《周日衛報》（Sunday Guardian）指出，這事顯示出，在華府、北京和委內瑞拉之間的衝突中，委內瑞拉的原油出口正面臨越來越大的壓力。

報導指出，這兩艘巨型油輪原本計劃接收委內瑞拉同意交付給中國的石油，作為償還貸款的手段。委內瑞拉一直利用石油交付來償還對北京的債務。據估計，委內瑞拉欠中國超過500億美元的石油款項，儘管它已通過這種方式償還了超過500億美元。

由於美國採取的報復行動，混亂局面導致「星業號」和「千陽號」一直停泊在原地等待指示。從海上追蹤記錄來看，這兩艘船在長時間的停滯後改變了航向，這使得它們進入委內瑞拉港口的安全性和合法性存在不確定性。

美國加強了對委內瑞拉石油出口制裁的執行力度，最終扣押了至少一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪。 2026年1月初，美軍在北大西洋根據聯邦逮捕令攔截了這艘原名為「貝拉1號」（Bella 1），後來更名為「馬里內拉號」（Marinera）的油輪，原因是涉嫌違反制裁規定。

華府方面聲稱，採取更強硬的行動旨在打擊石油走私網絡。這一舉動加劇了全球超級大國俄羅斯與中國之間的緊張關係。

委內瑞拉經濟仍高度依賴石油，石油目前約佔委內瑞拉出口總收入的95%。準備運輸原油的油輪意外撤離，凸顯了委內瑞拉在應對美國對委內瑞拉的製裁時，維持出口活動所面臨的日益嚴峻的挑戰。委內瑞拉水域可能遭到封鎖，這將構成重大威脅，使委內瑞拉難以償還債務。

報導指出，這些懸掛中國國旗的船隻撤離也反映出市場的不確定性。如果市場上的主要參與者對與委內瑞拉石油進行交易缺乏信心，這可能導致委內瑞拉被孤立，並使其整體產量和國際影響力遭受重創。

報導指出，伴隨著這些油輪逆向行駛事件，華府的制裁策略包括將與委內瑞拉能源出口網絡相關的公司和船隻列入黑名單。此類舉措通常被視為對外國合作夥伴（尤其是中國公司）的警告——不要幫助委國規避美國的貿易限制。隨著事態的不斷發展，有一點可以肯定：這些事態發展將如何影響油價、聯盟格局以及委內瑞拉原油出口的未來，將受到政策制定者和業內人士的密切關注。

