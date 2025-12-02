怕被討厭？中國人赴日竟偽裝「台灣護照」 拍片PO網全炸鍋

有中國人赴海外旅遊之前，購買「中華民國」護照套裝在自己的「中華人民共和國」外面。翻攝自Threads@sues_countrycottage



近期因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」論，中日關係急遽緊張，北京不僅祭出多項報復措施，中日民間對立也升溫。近日卻有中國旅客為避免在海外遭排擠，竟將「中華民國台灣」護照套套在中國護照上，試圖偽裝身分，引發台灣與日本網友反彈。

近日有中國網友在網路上分享，他赴日旅遊前，先買了一個印有「TAIWAN」「中華民國」字樣的綠色台灣護照套，直接套在自己的中國護照外；同時還秀出淘寶販售的日本護照皮套，假裝自己是日本國籍。影片與截圖被旅日台僑轉傳至Threads痛批：「中國人，請不要使用台灣或日本的護照套！」

畫面曝光後，眾多網友直批，「真是可憐，我從沒看過其他國家的人做過相似的事…代表他們自己其實心知肚明自己被討厭嘛」、「自己知道當中國人很丟臉了嗎」、「這也是一種台獨嗎」、「說好的大國自信呢？」、「反正海關看得懂中國和台灣的差別。他這樣只是自取其辱」。

事實上，根據《中國人民共和國護照法》第十九條規定，持用偽造、變造或冒用他人護照出入國境者，將依《出境入境管理》相關法律處罰，非法護照將被公安機關收繳。雖然護照套本身不屬改造護照，但刻意偽裝國籍仍引發道德與國際禮儀爭議。

值得一提的是，先前南韓反中情緒升溫時，也有台灣旅客為避免遭誤認，在行李、背包上貼上「我是台灣人」徽章或標語，以降低在地不必要的誤會，韓國社群當時還因此出現反思聲浪，有韓國網友表示「非常抱歉，極少數人不代表全體韓國人」。

