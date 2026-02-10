怕被連續開罰？彰化推違規簡訊通知 違規馬上提醒

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】不少駕駛都有經驗，過幾天甚至幾週才收到罰單，才發現同一地點早已被連續檢舉好幾次。為減少這類情形，彰化縣警察局宣布自114年3月5日起推出「交通違規簡訊通知服務」，違規一成立就發訊息提醒，讓車主能立即修正駕駛行為。

彰化縣警察局宣布，自114年3月5日起推出「交通違規簡訊通知服務」，違規一成立就會發簡訊提醒，讓車主能及時修正駕駛習慣。（彰化監理站提供）

過去民眾常因為不知道自己已被科技執法或民眾檢舉，短時間內在同一路段反覆違規，等到罰單寄到家中才發現一次好幾張，荷包大失血。彰化縣警察局因此建置交通違規簡訊通報系統，希望透過即時提醒，讓違規「不再有時間差」。

車主只要到彰化縣警察局全球資訊網，在「主題宣導」專區點選「交通違規簡訊通報申請」，利用手機號碼驗證或掃描QR Code即可完成登錄，流程約1至2分鐘即可完成，相當方便。

警方表示，申請成功後，只要車輛在彰化縣境內因民眾檢舉或科技執法設備取締，且經審核成案，系統就會主動發送簡訊通知。駕駛人可以第一時間知道自己違規，立即注意該路段或駕駛習慣，避免隔天或隔週再次被拍照開罰。

彰化監理站站長黃建興指出，很多違規並非故意，而是駕駛沒有察覺標誌或習慣性行為，例如違停、闖紅燈、未依規定轉彎等，透過簡訊提醒能讓用路人「當天就警覺」，有效降低重複違規，也減輕民眾經濟負擔，同時提升整體交通安全。

警方也特別提醒，該通知簡訊不會附帶任何網址連結或要求輸入資料，正式的違反道路交通管理事件通知單仍會以紙本寄送至車主登記地址，若收到含連結的可疑訊息務必提高警覺，避免誤點遭詐騙。

監理站進一步呼籲，民眾接到通知單後，應在「應到案日期」前完成處理，可到監理所（站）辦理裁處，也可透過郵局、超商即時銷案、電話語音轉帳或網路繳納罰鍰，以免逾期未繳遭加重處罰。

警方也盼透過新措施，讓駕駛人提早修正行為，降低違規與事故風險，打造更安全的用路環境。