怕被黑吃黑！毒販1人飾2角仍被識破 遭警圍捕上銬畫面曝

台中市刑大警方日前進行網路巡邏時，發現有2個帳號在進行毒品交易，深入追查後，發現這2人其實都是柯姓毒販，原來是他擔心被買家黑吃黑，竟然一人分飾兩角演戲，假扮成毒品集團的上游跟聯絡人，結果下場還是被警方圍捕歸案。

台中一名柯姓毒販在交易毒品現場，被埋伏員警圍捕上銬，警方也在他身上查扣到毒咖啡包，並詢問他的朋友「妞」是誰。警方會特別點名詢問，是因為這名暱稱為妞的人在交易中專門負責接單，確認買家要購買的毒品跟數量。

毒販被埋伏員警圍捕上銬。圖／台視新聞

但後來警方發現，毒販與「妞」都是同一個人，原來是這名毒販一人分飾兩角，當完上游後就換通訊軟體，假扮成聯絡人與買家敲定面交時間地點等細節，以此營造「背後有人」假象。

毒販分飾兩角，營造「背後有人」假象。圖／台視新聞

台中市刑大偵一隊隊長林育成指出，「經查柯嫌於不同的通訊軟體上，切換不同性別的虛擬身分，製造交易對象不同人的現象，企圖躲避警方的追查，以借此虛張聲勢，避免遭黑吃黑」。不過毒販的蹩腳戲碼仍被警方識破，全案依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，檢方近日偵結依毒品罪將他起訴。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／綜合報導 責任編輯／網路中心

