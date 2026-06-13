怕被AI取代乾脆當房東？ 他存千萬本金「想靠收租退休」 網搖頭：完全不好賺

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

近年AI技術快速發展，不少人開始擔心未來職場將受到衝擊，也讓「如何打造穩定被動收入」成為熱門話題。近日，有網友發文表示，自己已靠本業累積幾千萬元本金，也透過投資ETF獲利不少，但考量AI可能取代工作，因此開始思考是否能靠房地產收租，未來當房東養活自己。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

有網友想當房東靠收租退休（示意圖／unsplash）

一名網友日前在PTT上以「靠當房東吃飯請益」為題發文，表示自己本業累積了數千萬元資產，投資ETF也有不錯成果，但隨著AI技術快速發展，讓他開始擔憂未來工作可能受到影響，因此萌生透過房地產打造包租收入的念頭。

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原PO指出，相較於部分工作可能被AI取代，「人就是需要地方住」，因此認為房地產仍具備一定需求。他也透露，先前參考相關投資分享，在疫情期間已陸續購入桃園、新竹兩間房產，不過目前租金收入仍不足以完全支應生活開銷，因此好奇是否真的有人能建立一套穩定的包租模式，靠收租過一輩子，「想和專業房東請益如何操作」。

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少人認為如果只是追求穩定現金流，未必要投入房地產市場，「如果要現金流幹嘛不買高股息etf領配息就好？現在租金報酬率這麼差」、「不能理解，你只是要有現金流不需要本金長大的話，買債券就能解決了，還更省事」、「股市賺太多想收手買房守成，很棒，但不用期望收租可以給你帶來好的報酬」、「殖利率算一算，高股息或債都比較簡單直接」。

也有不少實際當過房東的網友提醒，出租房屋並非想像中輕鬆，「先學水電沒壞處」、「房東是一門職業，是一份專業的工作好嗎」、「當房東一點都不好賺，台北賺2%就了不起了，聽說出了台北會好一點，管理超級無敵煩」、「當房東很多事情自己做利潤比較高，因為就是打工錢」、「就是低總爛房子+整理+切割小單位，你要具備專業房東技能，基本維修裝潢+租客篩選能力」，指出從租客篩選、設備維修到裝潢整理都需要投入時間與心力，若委託代管還得支付管理費，實際收益可能會被進一步壓縮。

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