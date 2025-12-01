怕被AI搶飯碗？前亞馬遜高層曝「2大生存心法」 真正決定錄取的不是經驗

怕被AI搶飯碗？前亞馬遜高層哈特曝「2大生存心法」，真正決定錄取的不是經驗！示意圖／取自photoAC

隨著科技日新月異，在AI大舉改變職場、初階工作面臨激烈競爭的時代，國際知名線上學習平台Coursera執行長、前亞馬遜高層哈特（Greg Hart）向社會新鮮人提出兩大關鍵生存策略，也是他給兒子們的建議，那就是透過「微證書」強化履歷，以及展現獨特的「人格特質」。

哈特過去是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的技術顧問，今年2月成為線上學習平台 Coursera 的總裁兼執行長。他接受CNBC Make It訪問時，分享了畢業生應如何在競爭激烈的就業市場中找到方向，並應對「AI可能取代工作」的挑戰。

大學學位不再足夠 「微證書」成求職亮點

哈特表示，在現今就業市場，僅靠大學文憑已難以脫穎而出，他建議社會新鮮人，「最好利用『微證書』來補強你的大學學位。」他解釋，「微證書」相比傳統學位取得時間更短，並能向雇主證明，你不僅具備基礎學術背景，也主動透過更貼近職場需求的學習提升自己。

前亞馬遜高層哈特認為，透過「微證書」強化履歷並展現獨特的「人格特質」，更能受到雇主青睞。示意圖／取自photoAC

AI衝擊職場 技能更新迫在眉睫

今年以來，各大企業加速投入AI技術，以亞馬遜為例，因自動化與人工智慧取代約4成工作內容，已裁撤14000個職位。同時，根據 LinkedIn 今年發布的《技能趨勢報告》顯示，求職者新增在履歷上最熱門的技能，正是「AI素養」。

無經驗不是弱點 「人格特質」成加分關鍵

哈特指出，在AI時代，面試時更需要突出個人特質與品格。對仍在念書或剛畢業的人而言，缺乏工作經驗是普遍狀態，「你能獲得第一份工作，多半是因為雇主看見你身上的某些特質。」他強調，雇主面試新鮮人時關注的是思考方式與做人態度，而非履歷上的經驗，「他們錄用你不是因為經驗，而是因為你的個人特質。」

展現「主動力」與「學習力」

至於雇主最看重哪些特質？哈特認為，求職者應展現「積極主動、勤奮努力、自動自發，並願意持續學習」。而證明這些特質的最佳方式，就是在學位之外持續進修，例如取得與未來職涯相關的「微證書」。此外，他也分享，自己鼓勵主修金融的兒子修習「AI在金融領域的應用」課程，以提升就業競爭力。



