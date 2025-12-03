怕被AI搶飯碗？ 富爸爸清崎喊「加入這一行」 網驚呆





在全球掀起「AI（人工智慧）將取代工作」的恐慌之際，《富爸爸窮爸爸》作者、財商作家羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再度拋出震撼言論。他今（3）日於社群平台X公開「變有錢的十大心法」第三項建議——加入多層次傳銷（Network Marketing）事業，引發網路熱議。

清崎指出，AI正快速奪走全球數百萬工作，連需要高教育門檻的律師、醫師、演員、媒體人都可能被演算法與深度偽造（Deepfake）取代。與其害怕，不如投入真正能訓練「人類無可取代能力」的行業。

他列出五大理由，解釋為何多層次傳銷能讓一個人在「經濟崩壞時反而變得更有錢」：

第一技能：銷售。清崎強調，面對面銷售、克服被拒絕的恐懼，是所有企業家必備技能，也是AI無法完全取代的溝通能力。

第二技能：公開演說。他指出，許多人比起死亡更害怕上台說話，而這項能力正是領導者價值的來源。

第三技能：不怕被開除。傳銷公司不會像一般企業因績效不好就炒掉你，反而會讓人從錯誤中成長，變得更聰明、更富有。

第四技能：訓練領導與教練能力。清崎批評傳統教育只要犯錯就把人當成失敗者，「貼失敗者標籤」，而傳銷訓練的是如何激勵他人，幫助團隊發揮最大潛力。

第五技能：讓人變得更成功、更善良。他認為，加入傳銷能讓人變得更有力量、更理解他人，而不是成為傲慢的有錢人。

清崎強調，當全球經濟下行、許多人因AI而失業時，能掌握銷售、溝通與領導能力的人，反而會變得更富有。「這是我教你在經濟崩盤時變得更有錢的第3課，」他說，「因為你將有能力，讓更多人變得更富有。」

文章曝光後，引發網路熱議，許多網友紛紛吐槽「他提到的技能確實不錯，但把網路行銷吹捧成經濟危機時期的靈丹妙藥就有點誇張了」、「這傢伙胡說八道」、「多層次傳銷？」、「你現在居然在推銷傳銷了？」、「傳銷公司都是騙局」、「這傢伙胡說八道」、「你的工作不會被人工智慧取代，而是交給懂得如何使用人工智慧的人」。

（封面圖／翻攝《Robert Kiyosaki》的X）

