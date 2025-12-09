怕販售偽藥被查竟屏蔽政府機關IP 天一愛在22日內又淨賺166萬元

台北地檢署。呂志明攝



天一愛本草生物科技公司販售一系列婦女調理身體的補品，並委託非爾沃整合行銷公司架設網站販售，事後衛福部依照鑑定結果，判定這些補品均屬藥事法所定義的藥品必須下架，不料業者為了賺錢，且為了避免檢警及行政機關查緝，竟然蒐集政府機關IP並加以屏蔽，以此在22日內又多賺了166萬4410元。台北地檢署民生犯罪專組檢察官吳啟維調查後認為天一愛公司及公司負責人朱耿慶、營運長白凱文及非爾沃負責人黃鼎文，涉犯《藥事法》，依法起訴。

天一愛公司自2022年10月7日起，委託相關藥廠製作【愛小月】產品組合，包括「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」，另外還有【月經調理】產品組合，包括「舒孅精萃」、「美妍精萃」，透過黃鼎文申設的非爾沃整合行銷公司架設的天一愛公司官網及及MOMO、PCHome、蝦皮等管道對外銷售，在介紹頁面要求消費者須按照一定療程順序飲用，可協助小產女性將惡露排乾淨，或是可達調理月經之功效。

事後，衛生福利部，依照「淨化精萃」、「養氣精萃」、「補身精萃」、「舒孅精萃」、「美妍精萃」外包裝所記載的藥液成分內容及鑑定結果，判定「淨化精萃」、「舒孅精萃」均為生化湯基準方的加減方，而「養氣精萃」、「補身精萃」、「美妍精萃」則均為十全大補湯基準方的加減方，全都屬於《藥事法》第6條第1款所定義之藥品。

2024年11月，衛福部透過苗栗縣政府衛生局發文給非爾沃公司，要求將這些偽藥產品下架，並告知這些產品必須依照《藥事法》相關規定進行管理，2024年11月28日，台北市政府衛生局則前往天一愛公司進行稽查，並在檢查紀錄表上明確記載天一愛公司已違反《藥事法》第83條販賣偽藥的規定。

檢警查出，天一愛公司負責人朱耿慶、營運長白凱文及非爾沃負責人黃鼎文，明知這些產品已被衛福部定義為偽藥後，竟為了貪圖私利，繼續透過官方網站及MOMO、PCHome、蝦皮等管道銷售，為了阻止相關執法人員進入官網調查，竟透過不詳管道取得我國政府機關IP位置資訊，並加以屏蔽，直至2024年12月19日才將相關產品全數下架，在此期間，業者非法銷售偽藥所得高達166萬4410元。

檢察官調查後認為天一愛公司負責人朱耿慶、營運長白凱文及非爾沃負責人黃鼎文，涉犯《藥事法》，依法起訴。並審酌3人在明知這些產品是偽藥，卻透過架設香港網站方式，以海外網站名義在我國境內繼續銷售偽藥，更藉由屏蔽政府機關IP位置方式阻撓檢警及行政單位調查，等視國民健康為無物，為私利持續販售偽藥，不過考量3人在偵查中坦承犯行，並已繳回全數犯罪所得166萬4410元，請法院量處適當之刑。

