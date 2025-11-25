怕買到「爛尾樓」！ 專家教你預售屋這樣買不踩雷

第七波房市管制上路後市場明顯轉冷。（圖／TVBS）

走進各地預售案接待中心，有不少民眾希望趁早卡位，鎖定心目中的理想新屋。然而近期房市呈現多重挑戰，缺工與原物料價格上漲導致工期延宕，加上多起建商倒閉事件，爛尾樓風暴頻頻爆發，讓購屋者對預售屋的安全性產生疑慮，擔心一旦建商出事，辛苦存下的資金將打水漂。

專家建議政府應成立建商公開資訊平台。（圖／TVBS）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，民眾對預售屋的疑慮主要集中在小型或名不見經傳的建商身上。這類建商在財務上承受較大壓力，往往推案數量有限，操作過度，槓桿過高，容易出現停工或倒閉的情況。

自去年第七波房市管制上路後，市場買氣明顯轉冷。統計資料顯示，七、八月全台預售揭露量跌破三千件，今年前八月平均單月僅三千五百六十五件，相較去年同期單月一萬三千件的水準，量縮幅度明顯。曾敬德形容，預售案銷售量腰斬甚至膝蓋斬，只剩下高峰期約二成的水準，市場回歸理性保守。

房市買氣低迷使建商資金週轉壓力增大，停工或倒閉案例頻傳。專家建議，民眾購買預售屋時應優先選擇上市櫃公司或擁有自營營造廠的建商，這類企業財務穩健，施工品質較為可靠。房產專家莊孟翰指出，上市櫃建商通常設有董事會及獨立董事監督，過去幾年的推案與獲利表現良好，購屋者相對安心，自家營造廠施工比委外發包更能保障品質。

房市趨勢專家李同榮補充，建商品牌與信譽以及建物品質是購屋時最重要的考量。建物品質直接影響日後居住的安全與舒適度，包括漏水、交屋程序等問題，都是消費者在房市下修趨勢中必須特別重視的風險因素。然而目前市場上仍缺乏統一的建商資訊平台，多數民眾只能依賴代銷掌握資訊，資訊不對稱問題明顯。李同榮建議政府應建立建商公開資訊平台，揭露建商財務狀況與履約能力，並透過歷史業績、申訴紀錄建立分級制度，降低購屋糾紛風險，讓資訊透明化成為市場的重要保障。

爛尾樓風暴接連爆發。（圖／TVBS）

為避免建商破產導致預售屋爛尾，部分購屋者會選擇具備續建機制的履約保證。然而專家提醒，續建機制並非萬靈丹，政府應進一步研議設立預售續建基金，補強制度漏洞，保障消費者權益。莊孟翰以基泰大直個案為例，施工過程中出現連續壁施工偏差，造成鄰損問題難以解決，若有預售續建基金，至少能提供額外保障。

在央行持續維持房市信用管制、房市下修風險升高的情況下，中小型建商壓力沉重，消費者也需提高警覺。專家提醒，購屋民眾在選擇預售屋時務必慎選建商，透過品牌信譽、財務穩健與施工能力的多重評估，才能買得安心、住得放心。

