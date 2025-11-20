怕賓客無聊！婚宴播「宮鬥神劇」新娘曝選集內幕 網嗨：這我願包6600

首圖：一對新人在婚宴時撥放宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，希望能讓賓客吃飯時不無聊。（示意圖，Pixabay）

多數新人總愛在婚禮上輪播甜蜜旅行照片或浪漫婚紗照，但有對新人卻反其道而行，怕親友們悶得發慌，直接在大螢幕放送經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，逗趣畫面被分享到網上後，引發巨大迴響，一票網友紛紛狂讚新娘體貼之舉，直呼「下飯神劇無誤」。新娘本人現身留言，透露此舉是希望大家能享受婚宴美食，不必勉強應酬尬聊。

有位賓客在社群平台Threads發文，驚喜描述自己在喜宴現場，竟看到螢幕撥放《後宮甄嬛傳》，讓他啼笑皆非。他提到婚宴最初是播放歡樂的《蠟筆小新》炒熱氣氛，直到新人第二次進場後，才切換成這部宮鬥大戲。

貼文一出，點閱率飆破3.5萬，眾多網友紛紛點讚，並盛讚新人妙招：「好棒喔！終於不是一直放婚紗照的」「終於不是婚紗照循環播放」「這樣的話我會包6600元」「這場我願意坐到尾聲！」，還有人調侃：「如果播甘露寺一段應該會集體離席」「我婚禮一定播『恭迎熹妃回宮』，然後自己從後門走出來叫大家拍手」。

對此，新娘親自回應網友熱烈討論，解釋播放節目的用意是讓親友可以配著電視輕鬆用餐，不用硬找話題尬聊，未曾想到這篇分享會爆紅。並提到除了《甄嬛傳》，《蠟筆小新》也是她們心中的「兩大配飯電視首選」。她更揭曉當時播的是第8集，至於為何不播高潮迭起的「滴血認親」或「皇上駕崩」，新娘也坦言在喜氣洋洋的婚宴場合，這些橋段確實不太合適，因此最後挑選嬛嬛跟皇上第一次侍寢的片段觀賞。

面對部分網友對公播權的疑慮，新娘坦承當下並未深入考量，是採用電腦直接連接YouTube播放。她表示曾粗略查過好像沒有違規，但如果真的不小心觸犯了相關法規，她感到非常抱歉，她也藉此機會提醒其他想效仿的新人，務必注意影視作品的公播權，避免無意中侵權。

