怕賠錢落跑！ 法官裁定羈押酒駕惡徒理由 「否認犯行、經濟欠佳」

台南市48歲鄭姓男子徹夜喝酒後，醉開賓士轎車在安平區慶平路時高速撞死執行垃圾收運的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達0.95毫克。因鄭男警訊時「否認肇事駕駛」，又承認「經濟狀況欠佳」，台南地院法官認為，鄭男不僅沒有積極坦然面對司法的意願，日後面對高額民事賠償可能會畏罪逃亡，規避追訴、審判程序，今（16日）晚間裁定羈押。

法官在裁定理由中痛批，鄭男明知酒駕危害，政府與媒體不斷宣導，卻仍罔顧公眾安全，肇致悲劇。最關鍵的是，法官認為鄭男犯後毫無悔意，竟「猶否認為肇事駕駛」，顯然沒有積極坦然面對司法的意願。

法官認定鄭男有逃亡之虞的關鍵，來自於他的「經濟狀況」。鄭男在庭上自承「經濟狀況欠佳」。法院綜合判斷，被告為規避日後將面臨的「重刑及高額民事賠償」，畏罪逃亡規避追訴的可能性甚高。

法官強調，鄭男的行為已造成「被害人家庭破碎天人永隔」的嚴重後果，其犯行嚴重危害社會治安。考量其逃亡可能性高，若僅施以限制住居等侵害較小的手段，難以確保追訴、審判程序順利進行。因此認定若不羈押鄭男，顯難進行追訴、審判。此羈押裁定雖仍得抗告，但已給予被害家屬初步交代。

台南市48歲鄭姓男子疑徹夜喝酒狂歡，今（16日）上午竟酒後駕駛賓士轎車返家，行經安平區慶平路時高速追撞正在執行垃圾收運的垃圾車，23歲清潔隊員陳姓女子遭兩車夾擊、當場死亡。網友起底鄭男在安平分駐所旁經營鹽酥鴨店，主打獨家中藥熟成入味，更是上過美食節目。警方調查，鄭男酒測值高達0.95毫克，行經該路段沒有減速，陳女下半身粉碎性骨折，多重性外傷而死亡，全案依公共危險、過失致死罪偵辦。

