怕賴清德沒聽清楚 再唸一遍! 國台辦籲「認祖歸宗」提台北「這4條」道路

國台辦發言人陳斌華。 圖 : 影片截圖

[Newtalk新聞] 中國國台辦今 ( 12 ) 日舉行例行記者會，發言人陳斌華就近期兩岸熱點問題回答記者提問。

有記者提問，福建省賴氏宗親會秘書長喊話賴清德，「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」。中媒還加碼指出，「賴姓都是中國人」不僅是無可辯駁的真相，更是賴清德自己無論如何也「賴」不掉的事實。對此有何評論？

陳斌華表示，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上鐫刻著這樣的祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」。

「我怕賴清德沒聽清楚，我再念一遍。」陳斌華說，台北市區忠孝、信義、仁愛、和平，都是 4 條主要的幹道。這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。

不過有網友對此回應 : 「現在許多美國人祖先來自英國，那現在美國也沒聽英國的啊! 」、「重要的是信念價值與政治制度，祖先過不好，後輩就要走自己的路」。

