怕跨年又被誤認！台北天空塔竟亮自我介紹跑馬燈 指路防呆「他→才是101」網笑翻

台北天空塔昨日試燈打出「他→才是101」跑馬燈，幽默提醒笑翻網友。（翻攝自臉書/信義區三兩事/李聰華）

不要再看我了！身為信義區第二高樓的「台北天空塔」，昨（11日）晚間進行試燈時竟打出超直白跑馬燈：「我是台北天空塔，他→才是台北101」。幽默到位的標示立刻在社群瘋傳，網友笑稱這大概是「最怕被誤認的高樓」與「台北最新笑點」。

台北天空塔試燈太怕被誤會？跑馬燈親自指路101

一名女網友在Threads上分享影片，只見大樓立面跑馬燈大字清楚寫著：「我是台北天空塔，他→才是台北101」，還貼心附上箭頭。

她忍不住大讚：「台灣人真幽默！」影片曝光後立即突破千次分享，成功成為信義區最新話題。

跨年煙火會看錯嗎？天空塔怕再被誤認提前預防

同時間，有男網友在臉書「信義區三兩事」發文表示，台北天空塔疑似為避免跨年倒數時再度被觀眾誤認為101，本次試燈直接亮出「驗明正身」訊息，還用箭頭「指示」真正的101在哪。

他笑說，兩棟大樓的外觀夜景感覺差異不小，但每年跨年仍有人拍錯，天空塔也算是提前做防呆處理。

年年都有人拍錯棟？網曝最荒謬跨年真實案例

此舉掀起大量討論，網友紛紛留言：「太可愛了吧，也太貼心」「不要看我，看旁邊那位！」「我住台北32年也曾經認錯一次…」「原來叫天空塔，我都叫它綠竹筍。」

然而也有人疑惑：「不是住臺北都知道101是哪一棟了 是要多愚蠢才會看錯棟？」結果立刻被其他網友糾正：「會，而且年年有人！」甚至有人回憶：「有一年整群人在河堤倒數，倒完才發現煙火早放 20 秒。」「某年有一隻河堤跨年影片，有一大群人全部看錯棟」還有人提議：「既然大家都會看錯，今年天空塔乾脆一起放煙火算了」

