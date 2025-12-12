怕跨年煙火被認錯！台北天空塔亮跑馬燈「他→才是101」 網笑：真幽默

生活中心／彭淇昀報導

台北101是台灣著名地標，而「台北天空塔」則是信義區第二高樓，因擔心跨年倒數煙火被誤認，昨（11）晚試燈時特地打出跑馬燈，寫著「我是台北天空塔」、「他→才是台北101」，讓網友看完會心一笑。

台北天空塔怕跨年煙火被認錯，昨晚先打出跑馬燈，寫著「我是台北天空塔」、「他→才是台北101」。（圖／翻攝自信義區三兩事臉書）

一名女網友在Threads上貼出一段影片，可見大樓上的跑馬燈出現大大字樣「我是台北天空塔」、「他→才是台北101」，讓她忍不住喊「台灣人真幽默」。

還有一名男網友在臉書社團「信義區三兩事」也發文表示，台北天空塔為了驗明正身，特意用箭頭標示出101的方向，「怕跨年倒數煙火秀，又再被誤認先作標示，昨晚試燈感覺與101差異很大」。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友紛紛留言直呼，「好好笑，好幽默」、「跨年彩排，免得連三年被誤認」、「超好笑，在台北生活32年了，我也有一次認錯」、「不要看我，看隔壁」、「台北最幽默代表」。

還有網友指出，「某年有一隻河堤跨年影片，有一大群人全部看錯棟」、「去年在現場一堆人對著他倒數，回過神來才發現煙火已放了20秒」。

更多三立新聞網報導

婆家祖傳規矩！住上億豪宅「全家人尿完才沖水」 媳婦崩潰：原始人生活

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

韓國瑜笑虧李洋「奧運金牌動作慢」！網砲轟：酸言酸語還自以為幽默

女國中生吸喪屍菸彈！狂顫抖、倒臥教室 醫示警：腦「1功能」難恢復

