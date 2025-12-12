怕跨年被認錯！台北天空塔跑馬燈自嘲「他才是101」

信義區第二高樓「台北天空塔」在試燈時打出跑馬燈，用箭頭標示台北101的方向並自嘲「他→才是台北101」，幽默舉動引發網友熱議。這棟高樓擔心跨年倒數煙火秀時被民眾誤認，提前在11日晚間試燈時做出標示。

台北天空塔。（圖／信義區三兩事）

有女網友在Threads分享影片，畫面中大樓跑馬燈寫著「我是台北天空塔，他→才是台北101」，讓她忍不住笑稱「台灣人真幽默！」另有男網友在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，天空塔為了驗明正身，特意用箭頭標示出101的方向，並指出「昨晚試燈，感覺與101差異很大。」

網友們看完紛紛留言回應「台北天空塔：每次跟跨年一堆人對我罵煙火勒？煩死了！」、「這應該是每年跨年都被看錯的大樓」、「蠻幽默的嘛！還順便打知名度」也有人透露「原來它叫天空塔，我都叫它綠竹筍」、「跨年彩排，免得連三年被誤認XD」、「在台北生活32年了，也有一次認錯」、「象山公園那邊看出去的吧？去年跨年很多人認錯」。

部分網友好奇「不是住台北的，都知道101是哪一棟了，怎麼可能會看錯棟？」但其他網友解釋「很多來看煙火的人不住台北」，並舉例「年年都有人拍錯棟」、「某年有一隻河堤跨年影片，有一大群人全部看錯棟」、「去年跨年時也看到一堆人對著那根大樓瘋狂拍照，想說隔壁才是101啊」甚至有網友建議「既然大家都看錯，今年天空塔要不要也放一下煙火」。

