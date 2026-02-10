怕過年? 醫提醒：別讓「補償性關心」毀了假期

農曆年節將至，正當大眾滿心期待假期時，精神科門診卻常出現一群「恐年族」。衛生福利部臺北醫院精神科黃國洋醫師觀察發現，因擔心與家人密集相處而產生焦慮、失眠的個案明顯增加，甚至有病人提出「想在過年期間住院」的非理性要求，只為尋求正當理由避開家庭團聚。

黃國洋醫師指出，這種過年壓力並非華人社會特有。國外研究顯示，在耶誕節至新年假期期間，超過三分之一的民眾曾感受到家庭或人際互動帶來的心理壓力，其壓力來源同樣多來自於家人的「關心」，特別是長輩對於晚輩的工作發展、薪資收入、感情進度或生活規劃的頻繁詢問，一桌年夜飯，彷彿成了年度總檢討。

廣告 廣告

針對容易感到壓力的族群，黃國洋醫師提出三個對策：一、預設心理界線，用幽默應對保護自己：面對難以回答的話題，可事先模擬回應方式，試著以幽默化解，或禮貌性地設定界線，溫和地拒絕深入探討敏感話題。例如：謝謝關心，我有我的規劃，今天我們先聊開心的事吧！

二、提前完成待辦事項，別讓身心雙重超載：避免把工作與家務全擠到年前最後幾天，能降低在面對人際壓力時，又因體力與時間的急迫而導致情緒潰堤的風險。

三、刻意安排專屬「Me Time」：在密集家庭行程中，務必保留一段自己的休息時間。哪怕只是半小時的短暫散步或獨處，都有助於情緒重整。

黃國洋醫師提醒，過年是百工休息、自我修復的最佳時刻，透過有效的界線設定與自我照護，每個人都能在熱鬧的過年氣氛中，保有一份心理的平靜與愉悅，讓年節回歸放鬆與溫馨的本質。