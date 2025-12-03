怕遭美國斬首 馬杜洛頻換手機、換下榻處、重用古巴保鑣

2025年12月1日，委內瑞拉總統馬杜洛在卡拉卡斯一場集會中手比愛心。路透社



在美國向委內瑞拉施壓、威脅展開地面打擊毒梟作戰後，外媒報導委國總統馬杜洛擔心美國發動精準打擊、特種部隊突襲，近日頻繁更換手機及下榻處，且更加依賴古巴，在私人護衛中加重古巴保鑣作用，也在委國軍方中增加古巴反情報人員。

《紐約時報》訪問7名委內瑞拉不願具名的官員指出，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）雖然面對群眾時淡化美國威脅，不過執政核心圈其實充滿焦慮，馬杜洛為防美國可能的精準打擊或特種部隊突襲，已頻繁「換床」和換手機。

官員也指馬杜洛為降低遭背叛風險，擴大古巴保鑣在其個人護衛隊中的作用，並向委國軍方派遣了更多古巴的反情報官員。

馬杜洛的憂心其來有自，路透社週一（12/1）報導，美國總統川普（Donald Trump）上月21日與他通話15分鐘，馬杜洛曾表示願意離開委內瑞拉，不過提出若干交換條件，遭川普否決，川普只給出讓他流亡安全通道的最後通牒（11/28）。

馬杜洛對川普提出的一系列要求包括他和家人須豁免所有法律責任，美國須解除對他、家人、上百名委國官員的制裁，且不得在國際刑事法庭指控他；還要求得由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）組代理政府等。這些條件無一獲川普首肯；而川普給出的安全流亡最後通牒（11/28）也已過期。

馬杜洛近日在公眾場合試圖淡化美國威脅，常無預警現身，對群眾精神喊話或手舞足蹈，週一（12/1）他「驚喜」出現在一場集會上發表演說：「週一開趴踢，週二開趴，週三週四週五雙倍開趴；週六3倍開趴，週日隨興開趴。趴踢到身體撐不住為止。沒有戰爭，只有和平。」

2025年11月21日，委內瑞拉總統馬杜洛在一場集會中手舞足蹈。路透社

《紐時》指出，儘管他神情歡快，泰然自若，但他近來已減少了既定行程、減少直播，取而代之的是即興露面、預錄演講。在他週一對著群眾說著開趴狂歡之語時，舞台上方有狙擊手警戒。

