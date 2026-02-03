怕選輸？川普籲共和黨：投票國有化、接管地方選務

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普2日公開呼籲，共和黨人應「將投票國有化」(nationalize the voting)，並主張接管關鍵地區的選務工作。隨著今年關鍵的期中選舉即將到來，川普政府正透過行政命令、司法訴訟及聯邦調查局(FBI)的行動，試圖徹底改變美國選舉的基本規則與版圖。

美國有線電視新聞網(CNN)3日報導，川普在前聯調局副局長邦奇諾(Dan Bongino)的播客(Podcast)節目中表示：「共和黨人應該說，我們要接管，我們應該接管投票作業，至少在許多地方、15個地方是如此。共和黨人應該將投票國有化。」

川普發表此番言論的時機敏感，因為就在不到1週前，聯調局才剛搜查喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)的選務辦公室。該郡長期以來一直是川普指控2020年敗選存在舞弊的核心焦點。CNN曾報導，此次搜查與司法部試圖扣押選舉紀錄及搜尋所謂選舉舞弊證據的行動有關。

川普在受訪時重申其立場：「我們有些州非常腐敗，他們在計票上有問題。有些我贏下的州，卻顯示我沒贏。」他更預告：「現在你們將看到喬治亞州發生的事，他們透過法院命令取得選票，你們將看到一些有趣的事情曝光。」

在此次備受爭議的搜查行動中，川普政府高層的介入程度引發關注。國家情報首長(DNI)加巴德(Tulsi Gabbard)表示，是川普親自指示她前往亞特蘭大處理此事。

知情人士透露，為了顯示對調查的重視與參與，加巴德甚至在搜查期間讓川普與現場的聯調局探員通話。消息來源形容，這段通話內容主要是川普對探員進行簡短的「精神喊話」(pep talk)，顯示總統直接介入基層執法行動。

報導指出，儘管美國的選舉傳統上由州和地方官員負責，聯邦政府角色有限，卻未阻止川普試圖重塑選舉運作方式。

去年，川普簽署1項行政命令，要求選民在登記投票時必須出示公民身分證明，並禁止各州計算選舉日之後才寄達的郵寄選票。雖然部分內容已遭聯邦法院擋下，且現行法律早已禁止非公民參與聯邦選舉，但川普仍持續推動相關限制。

此外，川普多次承諾要改變投票方式，鎖定他錯誤宣稱會導致舞弊的機制。他在去年8月曾表示，將「領導一場運動」以終結郵寄選票，並誓言簽署行政命令禁止郵寄選票與投票機，儘管他最終並未簽署該命令。

為了協助共和黨在11月的期中選舉贏得更多眾議院席次，川普還罕見地啟動「週期中途」的選區重劃(mid-decade redistricting)運動，試圖改變政治版圖。

與此同時，美國司法部也在沒有獨立證據的情況下，擴大宣傳「無證移民滲透美國選舉」的說法，並已起訴24個州，要求取得完整的選民名冊，內容包括社會安全號碼與住家地址等個人隱私資訊。

面對聯邦政府可能在期中選舉期間的強力干預，部分民主黨籍選務官員已開始研擬對策。明尼蘇達州州務卿賽門(Steve Simon)上月向CNN表示，他與同僚已討論一系列應變措施，從如何保護選民在投票所免受聯邦執法人員干擾，到如何應對行政部門索取數千萬選民個資的要求。

