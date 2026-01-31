怕鄭麗文見習近平！ 郭正亮曝：這人3月下手

▲前立委郭正亮直言，總統賴清德非常焦慮，「3月一定會下手」，建議鄭麗文越早訪陸越好。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨28日宣布，將前往中國北京出席由國、共兩黨智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動，國民黨主席鄭麗文日前接受外媒專訪也表達，希望今年上半年訪問大陸會晤習近平。對此，前立委郭正亮直言，總統賴清德非常焦慮，「3月一定會下手」，建議鄭麗文越早訪陸越好。

郭正亮昨（30）日在《中天辣晚報》節目中指出，下周展開的國共智庫交流，接下來是鄭麗文訪問中國大陸，目前還無法確定鄭麗文能不能見到中國國家主席習近平，但以目前兩岸狀態來說，現階段連恢復交流都有一定的困難，遑論談和平協議，國民黨前主席朱立倫任內，僅訪問過大陸1次，因此外界別期望太多。

廣告 廣告

郭正亮預測，大陸3月初要舉行兩會，加上今年農曆過年比較晚，因此鄭麗文若要兩會前訪陸，時間會非常趕，但若是在兩會後，對岸恐怕會有變數，因為4月美國要訪問中國大陸，擺明就是要算大帳，雙方都會有所準備」，中國大陸一定會談及中美三個聯合公報，包括台灣地位、對台軍售等議題。

郭正亮建議，鄭麗文最好2月就去，因為川普讓賴清德非常焦慮，賴可能會製造鄭麗文的障礙，讓鄭去不了大陸，尤其立法院下個會期3月初開議，要處理總預算付委、軍購預算，勢必有衝突，「賴會不會做什麼動作就不好說了！」

郭正亮直言，「想想那時的氛圍，兩會以後鄭麗文去大陸，民進黨一定會搞鬼，因為你跟立法院的鬥爭搞在一起，賴清德這種人怎可能不講話？」，如果鄭麗文去見到習近平，兩人又相談甚歡，必定動搖民進黨，「賴清德怎麼可能會讓妳順利？3月他一定會製造一些狀況，民進黨不是吃素的啦！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中天有望重返52台！華視若不退？蔡正元獻1絕招：恢復正義

在野「解套400億黨產、救中天」？他揭真相打臉綠營：有夠悲哀

柯志恩遭兒前女友爆「太可怕」！網紅揪1事讚：把兒子教得很好