怕黑吃黑 毒販1人分飾2角

柯姓男子涉嫌在網路販毒，為避免警方查緝，一人分飾多角扮演上游供應商。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

為了不被黑吃黑、想讓交易對象相信「有人撐腰」，三十二歲柯姓男子竟在不同通訊軟體中切換身分，一人分飾兩角營造「背後有人」的假象，看似整個販毒集團在運作，實際上卻是同一個人自導自演。台中警方循線偵辦，去年七月間到高雄市將其逮捕並查獲毒品，已遭檢方偵辦起訴。

台中市刑大偵一隊去年間網路巡邏時，發現暱稱「妞」、「宇」等帳號頻繁接觸藥腳，對話內容涉及毒品交易，語氣謹慎、流程完整，研判背後可能有固定販毒管道，遂展開追查並鎖定柯男涉案，立即成立專案小組調查偵辦。

去年七月十六日循線前往高雄，趁柯男進行毒品交易時實施圍捕，共查獲第三級毒品咖啡包十包、Ｋ他命一包及手機等相關證物。

警方查出，柯男為規避警方查緝，並深怕交易過程遭「黑吃黑」，企圖虛張聲勢佯裝幕後有販毒集團支撐，在不同的通訊軟體上切換「虛擬分身」，一人分飾兩角，敲定面交的時間、地點及付款細節，訊息充滿暗語等內容。全案依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。